Sport/Voetbalmagazine trok op onderzoek naar Madrid.

In de steeds leger wordende tribunes van het Santiago Bernabéustadion lijkt iedereen zijn keuze gemaakt te hebben. Er zijn toeschouwers die het al voor bekeken houden en die het liefst zo snel mogelijk de middagzon gaan opzoeken. Eigenlijk kunnen ze vooral de foltering van hun Real Madrid niet meer aanzien. De spelers lopen achter een bal die ongrijpbaar wordt gemaakt door de excellente Giovanni Lo Celso en zijn ploegmaats. Real Betis leidt met 0-2 bij de drievoudige CL-winnaar. De overwinning was binnen toen Jesé, een ex-wonderkind van la Casa Blanca, de tweede goal in de netten legde op een kwartier van het einde.

...