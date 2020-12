Nog één speeldag en dan zit de groepsfase van de Champions League editie 2020/21 er alweer op. Maar wat kunnen we de komende dagen nog verwachten? Een overzicht.

Groep E: geen verrassingen

Laten we deze rondreis door Europa beginnen bij de wedstrijden die vanavond al gespeeld worden. In groep E lijkt alles al duidelijk: Chelsea gaat als groepswinnaar en Sevilla als runner-up door naar de knock-outfase van de Champions League, Krasnodar plaatst zich voor de Europa League en het Rennes van Jérémy Doku is in zijn eerste Champions Leaguecampagne Europees uitgeschakeld na de groepsfase.

Krasnodar is aan het begin van de laatste speeldag de enige club die zeker en vast naar de Europa League trekt. Voor de rest zijn er nog achttien clubs die daar de komende twee dagen nog voor zullen strijden. Rennes is dan weer een van de vier clubs (samen met Zenit, Midtjylland en Basaksehir) waarvan het nu al vaststaat dat het laatste zal eindigen in zijn groep.

Stand in de groep:

Chelsea 13 Sevilla 10 Krasnodar 4 Stade Rennes 1

Groep F: finale met Lazio-Club

In de poule van Club Brugge is het nog wat spannender. Met Dortmund dat al zeker is van de volgende ronde, gaat het nog tussen Lazio en Club Brugge om die tweede plek. Daarvoor moet de Belgische kampioen wel voorbij de Italianen in het Stadio Olimpico. Geen eenvoudige klus voor blauw-zwart.

Als Club zich weet te plaatsen voor de volgende ronde is het nog maar de derde Belgische club in de geschiedenis van de Champions League die erin slaagt de groepsfase te overleven. Enkel Anderlecht (2000/01) en KAA Gent (2015/16) ging de landskampioen voor. Wint Club Brugge, dan behaalt het ook een recordaantal punten in de Champions League. Het vorige record van Club staat op 8 punten in het seizoen 2003/04. Toen zat blauw-zwart in een groep met AC Milan, Ajax en Celta de Vigo.

Kan Club vanavond winnen op het veld van Lazio? © Belga Image

Lazio heeft genoeg aan een gelijkspel om zich te verzekeren van de 1/8 finales, maar kan ook nog over Dortmund springen als het zelf nog wint en de Duitsers slagen daar niet in tegen Zenit. Ook bij een draw kunnen de Romeinen de groep winnen, maar dan moet Dortmund wel verliezen van de Russen uit Sint-Petersburg.

Stand in de groep:

Borussia Dortmund 10 Lazio 9 Club Brugge 7 Zenit 1

Groep G: alle ogen op Messi-Ronaldo

Net als in groep E ligt ook alles in deze groep bijna zo goed als vast. Barcelona en Juventus gaan door naar de 1/8 finales van de CL en Dynamo Kiev en Ferencvaros strijden op de laatste speeldag nog om het EL-ticket. Kiev moet winnen of gelijk spelen met 0-0, 1-1 of 2-2, in alle andere gevallen gaat Ferencvaros door als derde.

Maar natuurlijk gaat het vanavond vooral om Barcelona-Juventus. De Italiaanse kampioen moet minstens met 3 doelpunten verschil winnen om nog als groepswinnaar door te gaan. Waar het echt om draait, echter, is de strijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Het is nog maar de eerste keer sinds mei 2018 dat beide tenoren tegenover elkaar staan. Daarvoor gebeurde dat al 35 keer sinds hun eerste ontmoeting in 2008.

Van die 35 keer wist Messi 17 keer het laken naar zich toe te trekken, Ronaldo slaagde daar maar 9 keer in. In de Champions League stonden ze nog maar 3 keer tegenover elkaar en ook daar kwam Messi als overwinnaar uit met 2 zeges. Nog opmerkelijker: in 97% van de wedstrijden scoort een van beide spelers. Messi zit in dit prestigeduel al aan 22 treffers, Ronaldo aan 19. Mogen we vanavond dan opnieuw een grote show verwachten?

Stand in de groep:

Barcelona 15 Juventus 12 Ferencvaros 1 Dynamo Kiev 1

Groep H: drie ploegen met 9 punten

Deze groep kondigde zich aan als een waar de verschillen heel klein zouden kunnen zijn. En dat blijkt ook na vijf speeldagen, want daar staan nu PSG, Manchester United én PSG aan kop met 9 stuks ieder. Als United vanavond niet verliest van Leipzig, is het zeker van kwalificatie. Het kan ook groepswinnaar worden, maar dan mag het zelf niet verliezen en moet PSG ten onder gaan tegen Basaksehir.

PSG kan vanavond zelfs doorgaan als het zelf nog verliest van de Turken uit Istanboel, maar dan mag de wedstrijd tussen Manchester United en Leipzig niet eindigen in een gelijkspel. Als het zelf wint, is het altijd zeker van kwalificatie.

RB Leipzig, ten slotte, gaat door als het wint van Manchester United of gelijkspeelt en PSG verliest. Dat belooft dus nog een spannende avond te worden daar.

Stand in de groep:

Man. United 9 PSG 9 RB Leipzig 9 Basaksehir 3

Groep A: Atlético in de gevarenzone

In groep A is Bayern al zeker van groepswinst na een 13/15. Bij nummer 2 Atlético wordt het wel nog spannend. Na 5 speeldagen tellen de Colchoneros nog maar 6 punten met 1 overwinning en 3 draws. Europa League dreigt dus nog voor Diego Simeone en de zijnen, want als het woensdagavond verliest van RB Salzburg moet het naar de kleine Europese competitie gaan. Bij winst en gelijkspel is Atlético door naar de 1/8 finales van het kampioenenbal.

Atlético kan het deze week nog moeilijk krijgen © Belga Image

Salzburg zelf lijkt zeker van de derde plek, want Lokomotiv Moskou moet al winnen van Bayern om nog over de Oostenrijkers te springen.

Stand in de groep:

Bayern München 13 Atlético Madrid 6 RB Salzburg 4 Lokomotiv Moskou 3

Groep B: Inter of Real Madrid Europees uitgeschakeld?

Dan over naar de groep waar nog de grootste verrassingen kunnen vallen. Hoe het staat na vijf speeldagen is dat Inter en Real Madrid niet zullen doorgaan naar de 1/8 finales van de Champions League. Maar zowel Borussia Mönchengladbach als Sjachtar Donetsk kunnen nog naar plaats drie en vier zakken. De Duitsers zijn al zeker van Europa Leaguevoetbal.

Wat moet er dan nog gebeuren om Real Madrid én Inter Milaan verder te zien gaan in de CL? Daarvoor moeten beide topclubs vanavond winnen, tegen respectievelijk Mönchengladbach en Sjachtar. Maar zelfs bij een zege is Inter niet zeker van overwintering op het kampioenenbal, want als de match tussen Real en Gladbach gelijk eindigt, dan moet Inter naar de Europa League. Real Madrid heeft dus genoeg aan een gelijkspel als Sjachtar verliest van Inter.

Stand in de groep:

Mönchengladbach 8 Sjachtar Donetsk 7 Real Madrid 7 Inter Milaan 5

Groep C: strijd om de derde plek

In de groep van Kevin De Bruyne en zijn Manchester City zijn de CL-tickets al uitgedeeld. De troepen van Pep Guardiola gaan als groepswinnaar door, Porto als nummer twee. Voor de derde plek gaat het nog tussen Olympiacos en Marseille, die elk 3 punten tellen. De Grieken uit Athene hebben evenwel genoeg aan een gelijkspel. Marseille moet winnen.

Stand in de groep:

Manchester City 13 Porto 10 Olympiacos 3 Marseille 3

Groep D: Ajax of Atalanta

Ook in deze groep is het al zeker wie als groepswinnaar doorgaat. Liverpool staat bovenaan met 12 punten en kan niet meer ingehaald worden. De strijd om het tweede ticket gaat nog tussen Atalanta en Ajax, die woensdagavond tegenover elkaar staan. Ajax moet in eigen huis winnen van de aanvallende Italianen. Vorig jaar liep het ook op de laatste speeldag mis voor Ajax, toen het in Valencia verloor en zo naar de Europa League moest. Midtjylland, tot slot, is al uitgeschakeld.

Stand in de groep:

Liverpool 12 Atalanta 8 Ajax 7 Midtjylland 1

