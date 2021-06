Zondag staan onze Rode Duivels niet enkel tegenover Cristiano Ronaldo. Voorin moeten ze ook voorbij oude getrouwe Pepe. Vijf weetjes over de ex-verdediger van Real Madrid.

Oudste veldspeler

De Nederlandse doelman Maarten Stekelenburg is met zijn 38 jaar 9 maanden en 6 dagen de oudste speler op de EK-eindronde, maar als veldspeler komt er niemand in de buurt van Pepe. Op de dag van België-Portugal zit hij aan 38 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Gratis stokbrood

De beenharde centrale verdediger werd geboren en getogen in Brazilië. Na zes seizoenen bij Corinthians verkaste hij in 2001 naar Portugal, waar Kepler Laveran de Lima Ferreira tekende bij het B-team van Marítimo. Op de luchthaven had de Zuid-Amerikaan amper vijf euro in zijn broekzakken waardoor hij twee opties had: een telefoonkaart aanschaffen en zijn moeder bellen of iets kopen om te eten. Hij besloot voor de eerste mogelijkheid te gaan. Daarna trok Pepe naar de dichtstbijzijnde fastfoodketen en vroeg aan een bediende of die iets gratis kon aanbieden. Een stokbrood werd het. Dat gebaar zou hij naar eigen zeggen de rest van zijn leven onthouden.

Succesvol is een eufemisme

De verdediger moet het vooral van zijn fysieke vermogen hebben en heeft inmiddels een mooi palmares bij elkaar gespeeld, met drie Portugese titels en twee bekers (FC Porto), drie Spaanse kampioenschappen, evenveel CL-zeges en twee keer de Copa del Rey met Real Madrid. Tussen 2007 en 2017 geraakte hij in totaal aan 334 duels voor de Koninklijke, terwijl Pepe zich in 2016 tot Europees kampioen kroonde met Portugal. Hij kwam voor zijn nieuwe land - de naturalisatie vond plaats in augustus 2007 - al tot 118 interlands, waarin hij zeven keer scoorde.

10 speeldagen eruit

Omdat hij het zo van zijn fysiek moet hebben, laat hij zich erg gelden in de duels. Gele of rode kaarten zijn hem daarbij dan ook niet onbekend. Al blijft één moment ons toch wel bij als we het over het Portugese breekijzer hebben. In 2009 ging het licht namelijk volledig uit bij de Portugese verdediger van Real Madrid. Na een duw in de rug van Getafekapitein Francisco Casquero, dat al een strafschopfout was, gaat Pepe nog eens goed door op de speler. Twee trappen verkoopt hij Casquero waarop hij vervolgens nog met zijn knie op diens rug gaat zitten en hem met zijn gezicht de grond induwt.

Alsof het nog niet genoeg was, mepte hij vervolgens nog twee andere spelers van Getafe in het gezicht. Resultaat: tien speeldagen schorsing. Pepe kwam pas 153 dagen later terug het veld op. De schandalige fout bracht hem zelfs aan het twijfelen of hij niet zou moeten stoppen met voetballen.

Rustiger

Na zijn gouden periode bij Real Madrid ging Pepe naar het Turkse Besiktas. Daar verbrak hij echter al na anderhalf jaar zijn contract. FC Porto zorgde voor een onverwachte reddingsboei, elf en een half jaar na zijn vertrek richting Real Madrid. Sérgio Conceição (ex-Standard) wilde de veteraan er bij hebben in de fysiek veeleisende Portugese competitie. Maar er kwam - door de leeftijd en de afgebotte snelheid - een mildere versie terug. De kaartenpakker van weleer was weg; in de laatste zeven seizoenen werd Pepe slechts één keer met rood van het veld gestuurd. Dat was tijdens de Turkse bekerfinale in mei 2018, die de ploeg met 3-0 verloor van Fenerbahçe.

Door een voetblessure was de verdediger dit seizoen twee maanden niet inzetbaar voor FC Porto, maar hij slaagde er toch in bondscoach Fernando Santos te overtuigen hem centraal achterin naast Rúben Dias te zetten. Pepe is minder dominant aanwezig in de luchtduels, teert op zijn ervaring en oogt rustiger dan in het verleden. Ver weg is de opgefokte centrale verdediger die op het WK van 2014 bij de 0-4-nederlaag tegen Duitsland in de 37e minuut rood kreeg na een kopstoot aan Thomas Müller.

