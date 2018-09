Watford beleeft zijn beste seizoensstart ooit

Reikhalzend wordt er op Vicarage Road, en zeker door ex-eigenaar Sir Elton John, uitgekeken naar de clash komend weekend tegen Manchester United. Daar zal misschien duidelijk worden hoe zwaar de troepen van de Spaanse manager Javi Gracia (48) als medekoploper (met Chelsea en Liverpool) in de Premier League wegen.

De gewezen controlerende middenvelder van Real Sociedad en Villarreal CF, in januari 2018 aangesteld als opvolger voor de Portugees Marco Silva, verloor in het tussenseizoen met Richarlison (21) wel een opmerkelijke Braziliaanse spits. Everton betaalde 39,2 miljoen euro voor de vleugelspeler, die in augustus 2017 voor 12,4 miljoen euro was weggekocht bij Fluminense.

Een lucratieve zaak dus voor de beruchte familie Pozzo, sinds 2012 in het bezit van de clubaandelen. Gino Pozzo, de zoon van Giampaolo, kreeg Watford FC in handen. Verder bezitten ze Udinese, maar verkochten ze vorig seizoen Granada CF aan Chinezen.

Sinds de promotie in 2015 landde er telkens een nieuwe sportieve baas. De club stond vooral bekend om haar uitstekende scouting. Via een uitgekiend aan-en-verkoopbeleid van jonge (buitenlandse) talenten in de driehoek Engeland-Italië-Spanje. Volgens justitie om belastingen te ontduiken, de club spreekt over een strategie om via extra kapitaal de clubwerking, met bescheiden financiële middelen, te bestendigen.

Het codewoord is stabiliteit. De spelerskern onderging geen grondige wijzigingen, enkel doelman Ben Foster (35) kwam meteen in de basis terecht. De Argentijnse winger Roberto Pereyra (27) verving succesvol Richarlison in de 4-2-2-2-veldbezetting, met drie goals in de eerste vier competitieduels.

Bij de stuntploeg heeft de Italiaanse aanvaller Stefano Okaka (29) het moeilijker, want de oud-speler van Anderlecht sprokkelde nog geen minuten dit seizoen. Sinds zijn transfer in augustus zit hij bij The Hornets aan 5 goals in 34 wedstrijden.