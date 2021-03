Hans-Joachim Watzke keert zijn kar en blijft tot eind 2025 aan de slag als CEO van Borussia Dortmund, de club van Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard, zo werd maandag bekendgemaakt.

Dortmund kwam vandaag met het nieuws naar buiten dat Watzke aan boord blijft, net zoals bestuursleden Thomas Tress en Carsten Cramer. Zij verlengden hun contracten eveneens met drie jaar. 'Na lange en aanslepende gesprekken bleek het toch mogelijk om Hans-Joachim Watzke drie jaar langer aan ons te binden', aldus eigenaar Reinhard Rauball.

Hij prees het trio dat ze 'het schip op koers weten te houden in stormachtige tijden' te midden van de coronacrisis. Rauball zei verder ook nog dat niemand hoeft te vrezen voor de toekomst van Dortmund nu de komende seizoenen 'volledig gefinancierd' zijn. De al dan niet plaatsing voor de Champions League staat daar los van.

Dortmund kampeert momenteel op de vijfde stek in de Bundesliga. Als ze zich alsnog willen plaatsen voor het kampioenenbal, moeten ze vier punten zien goed te maken op Eintracht Frankfurt, de tegenstander van komende zaterdag.

Watzke, ondertussen 61 jaar oud, leidt Dortmund sinds 2005 en wou oorspronkelijk volgend jaar de fakkel doorgeven. 'Ik weet heel goed wat mijn verantwoordelijkheid binnen de club inhoudt', verklaarde hij aan de krant Handelsblatt. 'Het is volledig uitgesloten dat ik de club verlaat ten tijde van deze pandemie.'

