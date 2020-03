Donderdag staat Rooney met Derby County terug tegenover zijn oude club Manchester United in de FA Cup. Bij Derby ontdekt Wayne Rooney (34) aan de hand van hoofdcoach Phillip Cocu het trainersvak. Dat combineert de Engelse vedette met zijn rol als aanvoerder en spelmaker van de club uit het Championship.

Phillip Cocu kan de klok erop gelijk zetten. Wanneer de hoofdcoach van Derby County in de vroege ochtend heeft plaatsgenomen in zijn trainerskamer, zwaait kort daarop de deur open en komt WayneRooney binnen. Zo beginnen de dagen in het nieuwe leven van de topscorer aller tijden van zowel Manchester United als de Engelse nationale ploeg. Een dubbelleven is het, van een topvoetballer in de herfst van zijn carrière en een toekomstige coach in één. Die zich laaft aan de inzichten en ervaringen van Cocu. 'Zeker in de eerste fase hier, toen hij nog geen wedstrijden speelde, heeft Wayne zich op het coachinggedeelte gericht', vertelt Cocu over zijn samenwerking met Rooney. 'Hoe bereiden we trainingen en wedstrijden voor? Hoe maken we videoclips met wedstrijdbeelden voor de teambespreking? Hoe trek je de voetbalvisie door binnen de hele club en wat is het doel van onze trainingsvormen? Al dat soort zaken neemt Wayne in zich op. Nu plukken we de vruchten van zijn leergierigheid. Doordat Wayne tot in detail op de hoogte is van hoe we willen voetballen, kan hij dat als speler doortrekken naar het veld. Hij is het ideale verlengstuk van de technische staf.'

Doordat Wayne tot in detail op de hoogte is van hoe we willen voetballen, kan hij dat als speler doortrekken naar het veld. Hij is het ideale verlengstuk van de technische staf.' Cocu merkt het aan het aantal keren dat hij zich tijdens wedstrijden bij de zijlijn meldt, om zijn spelers instructies te geven. Die frequentie is de laatste maanden afgenomen, ten opzichte van de eerste seizoenhelft. 'Tactisch ingrijpen tijdens een wedstrijd is een moeilijk aspect van het trainerschap, omdat je spelers vanaf de zijlijn lastig kunt bereiken als het spel bezig is. Soms is dat nodig, als een tegenstander op een andere manier gaat spelen. Op het veld vergt dat van spelers ervaring en inzicht om zelf met een tegenzet te kunnen komen. Waar ik voorheen op dat soort momenten meerdere spelers instructies gaf, kan ik het nu af met een kort overleg met Wayne. Hij zet het vervolgens neer en stuurt de ploeg aan.' Maandenlang leidde het nieuws van zijn naderende komst tot grote opwinding in de East Midlands. Afgelopen zomer al tekende Rooney zijn contract bij Derby County, tot medio 2021, met een optie op nóg een seizoen. Maar eerst moest hij zijn tweede jaar in de Amerikaanse Major League Soccer voltooien. Dat deed de aanvaller op 20 oktober 2019, de dag dat zijn club DC United in de play-offs werd uitgeschakeld door Toronto FC. Ruim een maand later meldde Rooney zich voor het eerst op het trainingsveld van Derby County. Wat gebeurt er in een spelersgroep van een middenmoter in het Championship, als een vedette van dergelijke statuur ineens bij ze in de kleedkamer en op het trainingsveld staat? 'Zijn entree in de groep verliep op een heel natuurlijke manier', vertelt Cocu. 'Doordat we Wayne eerst een paar weken hebben opgetraind, mengde hij zich stapsgewijs steeds meer in de groepstrainingen. Op het moment dat hij volle bak ging meetrainen, had Wayne een goed beeld gekregen van de specifieke kwaliteiten van al zijn nieuwe teamgenoten. Andersom waren zij inmiddels gewend aan zijn aanwezigheid en hadden ze hem leren kennen, maar spelers met kwaliteit vinden vaak gauw hun plek in een nieuwe groep. Wat ook scheelt, is het prettige karakter van Wayne. Hij is absoluut geen type dat zichzelf op de borst klopt vanwege zijn prachtige carrière. Sterallures zijn hem vreemd. Hij is heel benaderbaar voor ploeggenoten, voor medewerkers binnen de club, voor iedereen.'De rijke carrière van Rooney vertaalt zich vooral in zijn hoge ambitieniveau. 'Wayne legt de lat hoog, voor zichzelf en voor de mensen om hem heen', weet Cocu. 'Hij is scherp op hoe zijn ploeggenoten trainen, hoe ze het invullen tijdens wedstrijden, wat iedereen van zichzelf vraagt om het maximale eruit te halen. Zo is hij dat op topniveau altijd gewend geweest en ook hier is dat zijn instelling. Wayne brengt natuurlijk een enorme hoeveelheid kwaliteit en ervaring met zich mee. Dat is heel inspirerend voor zijn teamgenoten. We hebben zes spelers van onder de twintig jaar in de selectie, die leren iedere dag zó veel van hem. Voor de ouderen geldt trouwens hetzelfde. Iederéén kan leren van een dergelijke voetballer van de buitencategorie. Ook ikzelf wissel graag van gedachten met hem. Wayne loopt mee in onze dagelijkse gang van zaken binnen de staf, maar van mijn kant ben ik ook benieuwd hoe híj tegen bepaalde dingen aankijkt. Het is een goede wisselwerking. 'Zelf heb ik in de laatste fase van mijn spelerscarrière iets soortgelijks meegemaakt, toen ik op 33-jarige leeftijd terugkeerde bij PSV. Dat was minder intensief dan hoe Wayne dat gedeelte nu invult, maar ik heb destijds veel over het trainersvak geleerd van Guus Hiddink. Door de ervaring die je inmiddels hebt opgedaan als speler, heb je meer ruimte in je hoofd om je ook met dat soort zaken bezig te houden. Terwijl ik nog een aantal jaren voetballer was, begon voorzichtig het proces van de periode daarna.' Cocu zou na zijn spelersloopbaan aan de slag gaan als jeugdtrainer bij PSV en assistent-coach van het Nederlands elftal. Daarna leidde een succesvol hoofdtrainerschap in Eindhoven hem via Fenerbahçe in 2019 naar Derby County. Ook Rooney heeft zijn eigen stappenplan helder voor ogen. Al in zijn tijd bij Manchester United groeide de belangstelling voor het trainersvak. Dat werd nog eens extra gestimuleerd door de Nederlandse coach die Rooney op Old Trafford meemaakte, Louis van Gaal. De aanvaller was al langer gefascineerd door de Hollandse School en gaf zijn oren en ogen in de periode onder Van Gaal goed de kost. Tijdens zijn eerste gesprek met Cocu over een mogelijke samenwerking, vorig jaar, deelde Rooney zijn positieve ervaringen in die seizoenen 2014/15 en 2015/16. 'Uit alles bleek hoe serieus Wayne was over de combinatie van speler en toekomstig coach', vertelt Cocu. 'En in de praktijk maak hij dat waar.' Zijn UEFA A-trainersdiploma heeft Rooney bijna binnen, komende zomer begint hij aan de cursus UEFA Pro. Daarmee wil de 120- voudig international van Engeland in de voetsporen treden van iets oudere generatiegenoten die nu aan de weg timmeren als coach, zoals Frank Lampard (Chelsea), Steven Gerrard (Rangers), Scott Parker (Fulham) en John Terry (assistent bij Aston Villa). 'Tot een paar jaar geleden gingen er nauwelijks Engelse internationals het trainersvak in', constateerde Rooney vorig jaar bij zijn presentatie in Derby. 'Ik vind het geweldig dat daar nu verandering in komt. Hopelijk kan ook ik daaraan een bijdrage gaan leveren, als ik klaar ben met voetballen.'Hoezeer Rooney ook gebrand is op een latere trainerscarrière, voorlopig speelt zijn leven zich nog af op de velden van het Championship. 'Ik voel me fysiek heel goed', zei hij begin januari, kort voor zijn debuut bij The Rams. 'Zolang ik iets kan toevoegen aan mijn team, zal ik blijven voetballen. Natuurlijk is het Championship anders dan de Premier League. Maar het is een mooie competitie, die ik altijd op de voet heb gevolgd. Ik denk dat het algemene niveau vergelijkbaar is met de MLS. Met individueel betere spelers. We zullen moeten strijden en dat is wat we gaan doen. De grote uitdaging is Derby County terugbrengen naar de Premier League.' Meteen bij zijn debuut bewees Rooney zijn waarde voor Derby County. Met de aanvoerdersband om zijn rechterarm speelde hij in de thuiswedstrijd tegen Barnsley (2-1) de volle negentig minuten. Bij de openingstreffer van Jack Marriot leverde Rooney de assist, het winnende doelpunt van Martyn Waghorn leidde hij in met een lange crosspass op aangever Andre Wisdom. Het was de start van een serie waarin de ploeg van Cocu langzaam omhoog kroop op de ranglijst, van de zeventiende naar inmiddels de dertiende plaats. Vóór de komst van Rooney peurde Derby dertig punten uit 25 competitiewedstrijden, een gemiddelde van 1,2 per duel. Sinds zijn debuut bestaat de oogst uit veertien punten in acht wedstrijden (moyenne 1,8). Het mikpunt is minimaal de zesde plaats in de eindrangschikking, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor promotie. Na de 1-1 tegen Huddersfield Town van afgelopen zaterdag, bedraagt de achterstand op de huidige nummer zes Preston North End negen punten. De positie die Rooney bekleedt bij Derby County, is een opvallende. De goalgetter maakte faam als diepe spits en, in zijn laatste seizoenen bij Manchester United en Everton, als aanvallende middenvelder. Bij zijn nieuwe club fungeert hij doorgaans als controleur in de middenlinie. In die zone vormt Rooney een koppel met Max Bird, een negentienjarig talent uit de jeugdopleiding. Tom Lawrence en Duane Holmes nemen op het middenveld de vooruitgeschoven posities in, Martyn Waghorn fungeert als spits, vaak bijgestaan door Chris Martin. 'Vanaf de controlerende positie bepaalt Wayne het tempo van ons spel', legt Cocu uit. 'Daar is hij betrokken bij de eerste fase van de aanvalsopbouw, hij kan het spel verplaatsen en de organisatie bewaken. Sinds Rooney en Bird daar samenspelen, hebben we meer controle over de wedstrijden en is de passing goed verzorgd. Die twee hebben een klik. Het is een plek ook waar Wanye zijn geweldige traptechniek kwijt kan, zowel kort als lang. En als de wedstrijd daarom vraagt, schuiven we hem een positie door naar voren. In zijn huidige rol is Wayne meer in het spel betrokken dan hij bij DC United was. Daar speelde hij weer echt als spits, afhankelijk van de aanvoer van ploeggenoten. Wij hebben gekeken naar een rol waarin Wayne zoveel mogelijk bij ons spel betrokken is waardoor zijn impact op het team maximaal is en hijzelf zo goed mogelijk rendeert.' Sinds zijn debuut miste Rooney in elf officiële wedstrijden slechts een kwartier speeltijd. Dat was een publiekswissel, nadat hij met een goal en een assist de hoofdrol had vertolkt in het thuisduel met Stoke City (4-0). Naast de wekelijkse strijd in het Championship, is Derby County nog steeds actief in het FA Cup-toernooi. Na overwinningen op Crystal Palace en Northampton Town wacht Rooney in de vijfde ronde een droomaffiche. Donderdag 5 maart komt Manchester United naar Pride Park, de club waar hij dertien jaar lang zijn grootste successen vierde. 'Na de loting was dat natuurlijk het gesprek van de dag', vertelt Cocu. 'Voor iedereen is het een geweldig vooruitzicht. Maar ik heb vrij snel benadrukt dat er tot die tijd nog een serie zeer belangrijke competitieduels moet worden gespeeld. Omdat Wayne nu bij ons speelt, zal er richting die wedstrijd tegen United een flink mediacircus losbarsten. De aandacht van de pers is sinds zijn komst sowieso een stuk groter. Voor Wayne is dat niks nieuws, hij is daar heel relaxed onder. Wayne weet dat presteren altijd vooropstaat. Dat heeft hem een schitterende carrière opgeleverd en dat maakt hem voor ons van grote waarde.'