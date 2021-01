Wayne Rooney (35) wordt manager van Derby County en houdt het bijgevolg officieel voor bekeken als voetballer. Dat heeft de club uit de Championship vrijdag bekendgemaakt.

De voormalige aanvoerder van de Engelse nationale ploeg heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2023. Sinds het ontslag van de Nederlander Phillip Cocu in november 2020 was de ex-speler van Manchester United al interim-coach bij The Rams.

Als interim-coach zat Rooney negen wedstrijden op de bank. Daarvan won Derby County er drie. Vier keer werd er gelijkgespeeld en twee keer verloren. In de Championship is Derby County na 22 gespeelde wedstrijden op twee na laatste, maar de clubleiding is onder de indruk van de heropleving onder Rooney. Eerder dit seizoen stond Rooney nog in elf matchen op het veld, daarin scoorde hij één keer.

Met 53 doelpunten voor de nationale ploeg is Rooney de Engelse topschutter aller tijden. Hij heeft 120 caps achter zijn naam. Voor Engeland deed enkel doelman Peter Shilton beter.

In 2002 vierde Rooney als 16-jarig toptalent zijn profdebuut bij Everton. Twee jaar later plukte Manchester United de spits voor 40 miljoen euro weg bij The Toffees. Hij zou uiteindelijk dertien seizoenen de kleuren van Manchester United verdedigen. Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. In 2017 keerde hij terug naar Everton, om in de zomer van 2018 de Premier League te verlaten voor een avontuur bij DC United in de Verenigde Staten. In januari 2020 ging hij vervolgens aan de slag als speler en assistent-coach bij Derby County.

De voormalige aanvoerder van de Engelse nationale ploeg heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2023. Sinds het ontslag van de Nederlander Phillip Cocu in november 2020 was de ex-speler van Manchester United al interim-coach bij The Rams. Als interim-coach zat Rooney negen wedstrijden op de bank. Daarvan won Derby County er drie. Vier keer werd er gelijkgespeeld en twee keer verloren. In de Championship is Derby County na 22 gespeelde wedstrijden op twee na laatste, maar de clubleiding is onder de indruk van de heropleving onder Rooney. Eerder dit seizoen stond Rooney nog in elf matchen op het veld, daarin scoorde hij één keer. Met 53 doelpunten voor de nationale ploeg is Rooney de Engelse topschutter aller tijden. Hij heeft 120 caps achter zijn naam. Voor Engeland deed enkel doelman Peter Shilton beter. In 2002 vierde Rooney als 16-jarig toptalent zijn profdebuut bij Everton. Twee jaar later plukte Manchester United de spits voor 40 miljoen euro weg bij The Toffees. Hij zou uiteindelijk dertien seizoenen de kleuren van Manchester United verdedigen. Met 253 doelpunten in 559 matchen mag Rooney zich de beste schutter in de clubgeschiedenis van ManU noemen. In 2017 keerde hij terug naar Everton, om in de zomer van 2018 de Premier League te verlaten voor een avontuur bij DC United in de Verenigde Staten. In januari 2020 ging hij vervolgens aan de slag als speler en assistent-coach bij Derby County.