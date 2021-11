Het competitieduel tussen Olympique Lyon en Olympique Marseille van zondagavond op de veertiende speeldag in de Franse Ligue 1 is na amper vier minuten reeds stilgelegd nadat Marseille-middenvelder en voormalig Frans international Dimitri Payet geraakt werd door een waterflesje, dat vanuit de tribunes werd gegooid.

Payet stond toen net klaar om een hoekschop te nemen in het Groupamastadion. Beide teams werden door scheidsrechter Ruddy Buquet meteen naar de kleedkamers gestuurd.

Na een oponthoud van een uur en drie kwartier werd er beslist de wedstrijd niet meer te hervatten, zo bevestigde de stadionspeaker. Volgens de scheidsrechter kon de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd worden. Na het bekijken van de veiligheidsbeelden werd er één arrestatie verricht, zo bevestigde de politie.

Eerder incident

Het is de tweede keer dit seizoen dat er een incident is met Payet, nadat er een waterflesje werd gegooid. Afgelopen zomer, in het uitduel bij Nice, liep het volledig uit de hand en werd de wedstrijd in de 75e minuut stilgelegd door de scheidsrechter nadat fans van Nice het veld hadden bestormd. Een kwartier voor tijd hadden spelers van Marseille er genoeg van dat ze bij het nemen van een hoekschop voortdurend werden bekogeld door fans van de thuisclub en gooide een van hen, Dimitri Payet, een plastic flesje terug naar de tribune.

Vervolgens bestormden fans van de thuisclub het veld. Payet werd toen vanwege zijn gedrag voor een duel geschorst.

Payet stond toen net klaar om een hoekschop te nemen in het Groupamastadion. Beide teams werden door scheidsrechter Ruddy Buquet meteen naar de kleedkamers gestuurd. Na een oponthoud van een uur en drie kwartier werd er beslist de wedstrijd niet meer te hervatten, zo bevestigde de stadionspeaker. Volgens de scheidsrechter kon de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd worden. Na het bekijken van de veiligheidsbeelden werd er één arrestatie verricht, zo bevestigde de politie.Het is de tweede keer dit seizoen dat er een incident is met Payet, nadat er een waterflesje werd gegooid. Afgelopen zomer, in het uitduel bij Nice, liep het volledig uit de hand en werd de wedstrijd in de 75e minuut stilgelegd door de scheidsrechter nadat fans van Nice het veld hadden bestormd. Een kwartier voor tijd hadden spelers van Marseille er genoeg van dat ze bij het nemen van een hoekschop voortdurend werden bekogeld door fans van de thuisclub en gooide een van hen, Dimitri Payet, een plastic flesje terug naar de tribune. Vervolgens bestormden fans van de thuisclub het veld. Payet werd toen vanwege zijn gedrag voor een duel geschorst.