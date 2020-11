Bijna 20 jaar na het afscheid van George Weah aan AC Milan loopt er weer een voetballer met de naam Weah op San Siro.

Op 14 december 1999 nam George Weah in San Siro afscheid van AC Milan, na 147 wedstrijden. De Liberiaan was er een gewaardeerde spits geweest, die twee keer kampioen werd en de Ballon d'Or won. Tijd om elders aan de slag te gaan, vond hij, en in januari 2000 trok hij naar Chelsea om vervolgens nog voor Manchester City, Marseille en Al-Jazeera te voetballen, waar hij in 2003 de schoenen aan de haak hing. Voor zijn komst naar Milan in 1996 voetbalde hij zeven jaar voor Monaco en PSG in de Ligue 1. Na zijn carrière ging hij in de politiek, en werd in 2018 president van Liberia.

Vanavond is er weer een Weah op het veld van Milan. Niet de oudste zoon George Junior, die tot 2007 bij de jeugdploegen van AC Milan voetbalde, en vervolgens aan een rij omzwervingen doorheen Europa begon, zonder veel succes.

Wel Georges jongste, Timothy, die op zijn veertiende van de New York Red Bulls naar PSG trok, daar niet kon doorbreken en via Celtic vorig jaar bij Lille belandde, dat hem kocht van PSG en tien miljoen betaalde. Veel geld voor een aanvaller die vorig seizoen slechts 84 minuten voetbalde, en ook dit seizoen een invaller is.

Maar wel één die, als hij speelminuten krijgt, vanavond voetbalgeschiedenis kan schrijven en het zal betreuren dat er geen publiek in het stadion zit dat hem, terugdenkend aan zijn vader, een warm applaus zou geven.

U mag dat ook altijd voor uw tv-toestel doen, natuurlijk.

