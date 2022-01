Newcastle United heeft de eerste transfers van het nieuwe tijdperk te pakken, maar met Kieran Trippier en vooral Chris Wood wist het nog niet de grote verwachtingen in te lossen. Wat is er aan de hand bij de 'rijkste club ter wereld'?

Zowat alle grote namen werden de voorbije maanden gelinkt aan Newcastle United. De Noord-Engelse club is sinds oktober in Saudische handen en zou zowat de rijkste club ter wereld moeten zijn momenteel. En dus verwachtte iedereen grote transfers tijdens de wintermercato. 'Als we iedereen die wordt genoemd, zouden aantrekken, dan had ik nu een selectie van 1000 spelers', vertelde nieuwe coach Eddie Howe eens verveeld over de talloze vragen over versterkingen.Intussen verkeert de club in grote problemen. Het staat niet alleen voorlaatste in de Premier League, in de FA Cup werd het zelfs al uitgeschakeld in de derde ronde door derdeklasser Cambridge United. En ook op de transfermarkt kon Newcastle nog niet al te veel potten breken. Eerst werd rechtsachter en international Kieran Trippier weggeplukt bij Atlético Madrid en vorige week werd stelde de club Chris Wood voor. De 30-jarige Nieuw-Zeelandse spits kostte 30 miljoen euro, en dat voor iemand die dit seizoen bij Burnley - nota bene de laatste in de stand - nog maar drie keer wist te scoren in achttien wedstrijden.Dat de nieuwe eigenaars voor deze twee transfers gingen, is ook weer niet zo verwonderlijk. Na het verlies tegen Cambridge is het bestuur een versnelling hoger gaan draaien op de transfermarkt. Eerst werd met Trippier iemand gevonden die de bal in de zestien kan brengen en Wood moet de goeie voorzetten kunnen afwerken. Bovendien was de aankoop van Wood ook een psychologische tik voor de concurrentie. Engelse clubs zouden namelijk onderling hebben afgesproken geen deals te doen met de nieuwe rijken uit het noorden, maar daar speelde Newcastle handig op in door de afkoopclausule te betalen, al was die met 30 miljoen euro wel erg hoog. Een leuke bijkomstigheid: door de deal werd meteen ook grote concurrent Burnley een hak gezet zonder dat het akkoord hoefde te gaan met de deal. Win-win.Deze maand moet het bij Newcastle allemaal snel gaan - de deal met Wood werd op 48 uur tijd beklonken omdat spits Callum Wilson voor maanden uitviel - en hoeveel het allemaal moet kosten, maakt eigenlijk niet uit. De club en bestuurders hebben dan ook maar 1 doel voor ogen: behoud in de Premier League. Niet alleen zou met degradatie het hele plan een enorme terugval kennen, in het Midden-Oosten zou het imago van Saudi-Arabië vooral flink door het slijk gehaald worden. Buren Qatar en Abu Dhabi hebben met respectievelijk PSG en Manchester City namelijk twee absolute topclubs. Een degradatie kunnen de nieuwe eigenaars missen als kiespijn. Het bestuur kan zich geen foute transfers veroorloven en dus wordt er gegrepen naar ervaren, haalbare en onmiddellijk inzetbare spelers. In het slechtste geval kunnen zij zelfs nog van goudwaarde zijn in de Championship in de strijd om promotie. Al denkt binnen de club niemand aan dat verhaal.En niet alleen de kortermijndoelen van het bestuur speelden tot dusver een beslissende rol, ook het statuut van Newcastle hielp de club nog niet echt op de transfermarkt. Wie wil nu naar de regenachtige en grauwe stad trekken en er gaan vechten tegen degradatie? Een voorbeeld: de club zag in Lillespeler Sven Botman dé ideale aanwinst. Een jonge en erg beloftevolle verdediger kon het niet laten liggen. Maar na verschillende weken aandringen trok de Nederlander zijn neus op voor de club en diens situatie in het klassement. Veel liever wil hij naar het warme Italië bij topclubs als Napoli en AC Milan.'De laatste maanden hebben we een perfecte strategie tot in de details uitgetekend voor deze transferperiode, maar als de spelers niet naar ons willen komen, of als clubs hun spelers niet willen verkopen, dan wordt de uitdaging in januari wel erg moeilijk', vertelde coach Howe enkele weken geleden nog. Newcastle is nog gretig op zoek naar een paar verdedigers en een middenvelder, maar verwacht dus niet de grootste namen. Behoud, met welke spelers en voor welk bedrag dan ook, is nu topprioriteit voor de Magpies.