De internationale voetbalbond FIFA heeft donderdag een rist nieuwe regels aangekondigd met betrekking tot huurovereenkomsten in het internationale voetbal. Het nieuwe reglement gaat in op 1 juli, op voorwaarde dat de FIFA Council op zijn volgende samenkomst groen licht geeft.

Met de nieuwe regels wil de FIFA 'de ontwikkeling van jonge spelers stimuleren, het competitieve evenwicht verbeteren en het hamsteren van spelers ontmoedigen'. Al in 2017 kondigde de FIFA aan het transfersysteem te zullen hervormen. Het nieuwe reglement was voorzien om in te gaan vanaf juli 2020 maar door de coronapandemie liep alles vertraging op.

De FIFA voorziet dat een club voortaan slechts drie spelers bij dezelfde club mag stallen, wat ingaat tegen de belangen van zogenaamde 'satellietclubs'. Die worden door grote ploegen gebruikt om (vaak jonge) spelers te plaatsen die bij hen niet aan de bak komen. Dat is onder meer het geval bij Monaco en Cercle Brugge, of Chelsea en Vitesse Arnhem. De Nederlanders ontvingen de voorbije tien seizoenen al zo'n dertig spelers van de Blues.

De FIFA gaat ook snijden in het aantal spelers dat een club elk seizoen mag uitlenen of huren. Voor het seizoen 2022-2023 worden er dat acht en het aantal zakt vanaf juli 2024 naar zes. Daarnaast wordt de duur van een huurcontract beperkt in de tijd tot een jaar en komt er een verbod op onderverhuur.

De nieuwe reglementen hebben geen betrekking op spelers jonger dan 21 jaar of spelers die door de club zijn opgeleid, preciseert de FIFA. Op nationaal niveau gunt de FIFA de bonden een periode van drie jaar om in regel te komen met de nieuwe voorschriften.

