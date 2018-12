Wegen van Manchester United en José Mourinho scheiden

'Mourinho heeft de club met onmiddellijke ingang verlaten', zo liet de club van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini in een korte mededeling weten. 'Tot het einde van het seizoen wordt er een tijdelijke vervanger aangesteld, in afwachting van de nieuwe hoofdcoach.'

Het afscheid van de 55-jarige flamboyante Portugees hing al langer in de lucht, door de tegenvallende resultaten dit seizoen. United verloor zondag de topper tegen Liverpool met 3-1 waardoor de achterstand op de koploper van de Premier League opliep tot liefst negentien punten.

De titel is dan ook al een tijdje weg voor de Mancunians en het zal nog tot het einde bikkelen worden voor de Europese plaatsen. In de Champions League overleefden ze de groepsfase, maar in de achtste finales wacht met Paris Saint-Germain een wel erg lastige tegenstander.

Mourinho kwam in 2016 op Old Trafford terecht, waar hij destijds Louis van Gaal opvolgde als manager. In 2,5 seizoenen loodste hij de club naar drie prijzen: Supercup 2016, League Cup 2017 en Europa League 2017. Op weg naar de finale van die laatste Europese beker kegelde hij met United in de kwartfinales Anderlecht uit het toernooi. In het daaropvolgende seizoen werden ze vicekampioen in Engeland, maar nadien ging het bergafwaarts met de prestaties van de club, die onder de Portugees vanuit de reactie voetbalde. Daarvoor kon Mourinho wereldwijd op weinig sympathie rekenen. Nu ook de resultaten ondermaats zijn, was het ontslag onafwendbaar geworden.