De Noor Ole Gunnar Solskjaer is niet langer de trainer van Manchester United. Dat heeft de Engelse topclub, daags na het 4-1 verlies bij Watford, vandaag bevestigd.

"Ole zal altijd een legende blijven bij Manchester United en het is met spijt dat we tot deze moeilijke beslissing zijn gekomen", luidt het in een mededeling van United. "Hoewel de afgelopen weken teleurstellend waren, mogen ze niet verhullen hoeveel werk hij de afgelopen drie jaar heeft verzet om de basis te leggen voor succes op de lange termijn. Ole vertrekt met onze oprechte dank voor zijn onvermoeibare inspanningen als manager en onze allerbeste wensen voor de toekomst. Zijn plaats in de geschiedenis van de club zal altijd verzekerd blijven, niet alleen als speler, maar ook als een groots man en trainer die ons vele mooie momenten heeft bezorgd. Hij zal voor altijd welkom zijn op Old Trafford als deel van de Manchester United-familie." Michael Carrick zal het team de komende wedstrijden onder zijn hoede nemen, meldt United. De club gaat op zoek naar een interim-coach tot het einde van het seizoen.