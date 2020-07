Manchester City wordt niet uitgesloten van Europees voetbal. De Engelse topclub kreeg maandag in beroep gelijk bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne.

De club van Kevin De Bruyne riskeerde voor twee seizoenen uit Europa te worden geweerd vanwege inbreuken op de Financial Fair Play-regelgeving.

Het TAS legde de Cityzens wel een boete van 10 miljoen euro op. De oorspronkelijke boete bedroeg 30 miljoen euro.

Begin juni bestudeerde het TAS drie dagen lang, via videoconferentie, het beroep van City tegen de beslissing van de financiële controlekamer van de UEFA. Dat orgaan, onder leiding van ex-premier Yves Leterme, oordeelde dat Manchester City voor twee seizoenen (2020-2021 en 2021-2022) uit Europa moest worden geweerd vanwege inbreuken op de Financial Fair Play-regelgeving door middel van overgewaardeerde sponsorcontracten. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

City reageerde in februari, bij de bekendmaking van de schorsing, niet verrast op het nieuws en verklaarde onmiddellijk naar het TAS te zullen stappen. Daar krijgt de Engelse vicekampioen nu dus (deels) gelijk aangezien de schorsing wordt opgeheven maar er wel nog een miljoenenboete moet worden betaald. Volgens het TAS heeft City geen fraude gepleegd met sponsorcontracten maar ging het wel in de fout door niet mee te werken met het onderzoek.

Manchester City laat in een eerste reactie op de clubwebsite weten de beslissing van het TAS 'te verwelkomen' en zegt het volledige vonnis van het TAS af te wachten. Dat wordt in de loop van de volgende dagen vrijgegeven.

De Europese voetbalbond UEFA zegt 'nota te nemen' van de beslissing van het TAS. 'Het TAS-panel vond dat er onvoldoende bewijs is om alle conclusies van de financiële controlekamer te volgen en dat vele van de vermeende inbreuken verjaard zijn door de periode van vijf jaar voorzien in de UEFA-regels', luidt het. De organisatie onderstreept daarnaast het belang van de FFP-regels om clubs te beschermen en financieel gezond te houden.

Een Europese schorsing zou Manchester City per seizoen naar schatting 100 miljoen euro hebben gekost. Bovendien dreigden meerdere sterkhouders de club dan te verlaten bij het vooruitzicht van twee seizoenen zonder Champions League. Kevin De Bruyne (29) draagt het shirt van City sinds 2015. De Rode Duivel heeft er nog een contract tot 2023.

Het nieuws kan de Engelsen ook een boost geven in het vervolg van de huidige Champions League-campagne. De troepen van Pep Guardiola wonnen voor de coronacrisis hun heenwedstrijd in de achtste finales met 1-2 bij Real Madrid. Op 7 augustus volgt de return in Manchester. Bij kwalificatie stoten de Cityzens door naar het eindtoernooi met acht ploegen in Lissabon. Daar wacht op 15 augustus in de kwartfinale (gespeeld in een wedstrijd) Lyon of Juventus.

