In de schaduw van de Nations League-interlands van de Rode Duivels, spelen vanavond nog acht landen om de resterende vier tickets voor het EK volgende zomer.

In de schaduw van de Nations League-interlands van de Rode Duivels, spelen vanavond nog acht landen om de resterende vier tickets voor het EK volgende zomer.

Het is wel wat bizar: de tweede editie van de Nations League is al bezig en de vorige is nog niet helemaal afgerond. Acht landen moeten namelijk nog uitmaken wie via de play-offs van de Nations League naar EURO 2021 mag. En die play-offs zijn de laatste wedstrijden van de vorige Nations League.

Twintig landen plaatsten zich al via de kwalificaties voor het EK. Vier tickets, echter, werden voorbehouden voor de Nations League, waar de vier groepswinnaars in iedere divisie (A, B, C en D) het tegen elkaar opnemen in een halve finale en finale. Is een groepswinnaar al geplaatst voor het EK, dan gaat zijn plaats naar het volgende land in de stand.

Het resultaat: meer voetbaldwergen kunnen deelnemen aan een groot toernooi. In de A-divisie van de Nations League is het wel zoeken naar landen die nog niet geplaatst zijn voor het EK via de kwalificaties. Alleen IJsland kwam daarvoor in aanmerking.

Nog drie andere landen moesten dus opgevist worden om een volledig rooster te krijgen in de play-offs van divisie A. Zo bestonden de halve finales in divisie A uiteindelijk uit IJsland-Roemenië en Bulgarije - Hongarije. In divisie B ging het om Bosnië - Noord-Ierland en Slowakije - Ierland. Vervolgens was er nog Schotland - Israël en Servië - Noorwegen in de derde divisie en in divisie D, tot slot, werd het Georgië - Wit-Rusland en Noord-Macedonië - Kosovo.

Die halve finales werden in 1 wedstrijd gespeeld op 8 oktober. Vanavond/donderdagavond gaat het dan echt om de knikkers. In de hoogste divisie gaat het tussen IJsland en Hongarije. Kunnen de IJslanders zich voor de derde opeenvolgende keer plaatsen voor een grote eindronde na het EK in 2016 en het WK in 2018? Bij de Hongaren hopen ze dan weer voor de tweede keer op rij deel te nemen aan een Europees Kampioenschap.

In de B-divisie nemen Noord-Ierland en Slowakije het tegen elkaar op, die ook al allebei aanwezig waren in Frankrijk vier jaar geleden. Dé klepper van deze play-offs is echter de strijd in divisie C tussen Servië en Schotland. De Serviërs, met oude bekenden Mitrovic en Milinkovic-Savic, hebben een sterke generatie met jongeren die nog wereldkampioen werden bij de jeugdreeksen en versloegen in de halve finale nog het Noorwegen van Erling Haaland, Sander Berge en Martin Ödegaard. Schotland lijkt dan weer de underdog te worden. Maar de Schotten branden van ambitie en willen voor het eerst sinds het WK in 1998 nog eens meedoen aan een groot toernooi.

In divisie D, tot slot, gaat de strijd tussen Georgië en Noord-Macedonië. Zij kunnen van deze ietwat bizarre constructie profiteren om hun eerste eindronde te spelen. Georgië slaagde daar nog niet in sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. Hetzelfde geldt voor Noord-Macedonië dat nog niet kon meedoen met de grote jongens nadat Joegoslavië uiteenviel in de jaren 1990.

In de schaduw van de Nations League-interlands van de Rode Duivels, spelen vanavond nog acht landen om de resterende vier tickets voor het EK volgende zomer.Het is wel wat bizar: de tweede editie van de Nations League is al bezig en de vorige is nog niet helemaal afgerond. Acht landen moeten namelijk nog uitmaken wie via de play-offs van de Nations League naar EURO 2021 mag. En die play-offs zijn de laatste wedstrijden van de vorige Nations League.Twintig landen plaatsten zich al via de kwalificaties voor het EK. Vier tickets, echter, werden voorbehouden voor de Nations League, waar de vier groepswinnaars in iedere divisie (A, B, C en D) het tegen elkaar opnemen in een halve finale en finale. Is een groepswinnaar al geplaatst voor het EK, dan gaat zijn plaats naar het volgende land in de stand. Het resultaat: meer voetbaldwergen kunnen deelnemen aan een groot toernooi. In de A-divisie van de Nations League is het wel zoeken naar landen die nog niet geplaatst zijn voor het EK via de kwalificaties. Alleen IJsland kwam daarvoor in aanmerking.Nog drie andere landen moesten dus opgevist worden om een volledig rooster te krijgen in de play-offs van divisie A. Zo bestonden de halve finales in divisie A uiteindelijk uit IJsland-Roemenië en Bulgarije - Hongarije. In divisie B ging het om Bosnië - Noord-Ierland en Slowakije - Ierland. Vervolgens was er nog Schotland - Israël en Servië - Noorwegen in de derde divisie en in divisie D, tot slot, werd het Georgië - Wit-Rusland en Noord-Macedonië - Kosovo.Die halve finales werden in 1 wedstrijd gespeeld op 8 oktober. Vanavond/donderdagavond gaat het dan echt om de knikkers. In de hoogste divisie gaat het tussen IJsland en Hongarije. Kunnen de IJslanders zich voor de derde opeenvolgende keer plaatsen voor een grote eindronde na het EK in 2016 en het WK in 2018? Bij de Hongaren hopen ze dan weer voor de tweede keer op rij deel te nemen aan een Europees Kampioenschap.In de B-divisie nemen Noord-Ierland en Slowakije het tegen elkaar op, die ook al allebei aanwezig waren in Frankrijk vier jaar geleden. Dé klepper van deze play-offs is echter de strijd in divisie C tussen Servië en Schotland. De Serviërs, met oude bekenden Mitrovic en Milinkovic-Savic, hebben een sterke generatie met jongeren die nog wereldkampioen werden bij de jeugdreeksen en versloegen in de halve finale nog het Noorwegen van Erling Haaland, Sander Berge en Martin Ödegaard. Schotland lijkt dan weer de underdog te worden. Maar de Schotten branden van ambitie en willen voor het eerst sinds het WK in 1998 nog eens meedoen aan een groot toernooi. In divisie D, tot slot, gaat de strijd tussen Georgië en Noord-Macedonië. Zij kunnen van deze ietwat bizarre constructie profiteren om hun eerste eindronde te spelen. Georgië slaagde daar nog niet in sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. Hetzelfde geldt voor Noord-Macedonië dat nog niet kon meedoen met de grote jongens nadat Joegoslavië uiteenviel in de jaren 1990.