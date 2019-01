Welke positie voor Frenkie de Jong bij FC Barcelona?

'Merkt u er wat van als postbode?' Heel wat tv-ploegen zijn afgelopen week neergestreken in Arkel, de geboorteplaats van Frenkie de Jong in de provincie Zuid-Holland. Tal van personages werden in die reportages opgevoerd: de voorzitter van ASV Arkel, de derdeklasser waar De Jong begon met voetballen, zijn moeder die er nog steeds in een rijhuis woont, zijn leraressen uit de basisschool en zelfs de vrouwelijke postbode. 'Nee, ik merk er niet meteen iets van', was haar goudeerlijke antwoord. Maar Arkel is trots op Frenkie, het gewone jongetje uit het dorp van 3400 inwoners dat aan het uitgroeien is tot een wereldster.

Nadat hij opgeleid werd bij Willem II, kreeg hij in augustus 2015 - achttien was hij toen - een contract bij Ajax. Zijn risicovolle manier van voetballen viel niet meteen in de smaak en vorig seizoen was hij een aantal maanden out met een enkelblessure, maar sinds afgelopen zomer is hij een van de steunpilaren in het team van Erik ten Hag. Ook bij Oranje maakte hij indruk als controlerende middenvelder in de Nations Leaguewedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland.

Dat FC Barcelona hem kon binnenhalen, werd in Camp Nou dan ook beschouwd als 'een grote slag'. Zowat alle topclubs waren geïnteresseerd in hem, maar uiteindelijk bleven er nog drie kandidaten over: PSG, Manchester City en Barça. De Jong ging naar Parijs om met Thomas Tuchel te praten en had in Manchester een gesprek met Pep Guardiola.

Opmerkelijk: hij had géén contact met Ernesto Valverde. Het bestuur van Barcelona kwam wel een paar keer op hem inpraten in Nederland. Ze zegden hem dat het bij Barça niet zozeer om de personen ging, maar om een voetbalidee; dat de club altijd al een link heeft gehad met Nederland; en dat het middenveld er volgend seizoen anders zal gaan uitzien, hoewel Sergio Busquets natuurlijk incontournable zal blijven in de 4-3-3.

'Busquets is de beste verdedigende middenvelder ter wereld en die speelt daar nog wel even, dus daar maak ik me geen illusies', klinkt de 21-jarige De Jong nuchter in Voetbal International. De plaatsjes zijn dan ook duur op het Catalaanse middenveld met naast Busquets ook nog Ivan Rakitic, seizoensrevelatie Arthur, Arturo Vidal, de blessuregevoelige Rafinha en twee toptalenten uit La Masía: Carles Aleñá en Riqui Puig. En dan is er ook nog Philippe Coutinho, die de laatste tijd vooral als linksbuiten acteert, maar ook op het middenveld uitgespeeld kan worden.

Nee, een makkie zal het voor de Nederlander niet worden, en dat beseft hij ook: 'Barcelona ziet me op alle drie posities op het middenveld, maar op de korte termijn, zoals komend seizoen, op de twee posities voor Busquets. Ik ga naar Barcelona om basisspeler te worden, maar ik ga nu niet roepen: ik ga die of die eruit spelen.'

Dat hij met ene Lionel Messi gaat voetballen, spreekt ook tot de verbeelding, maar 'ik ben geen toerist. Het gaat om de club en het team'.