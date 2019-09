In de twee wedstrijden die Napoli dit seizoen speelde, vielen er veertien doelpunten. Vorige week won het 3-4 op het veld van Fiorentina, zaterdag verloor het in extremis de topper tegen Juventus met dezelfde cijfers.

Wie doelpunten wilde zien, moest zich de afgelopen tien dagen in het spoor zetten van Napoli. De Zuid-Italianen openden hun seizoen met een zeer lastig tweeluik op verplaatsing bij Fiorentina en Juventus. Waar ze op de openingsspeeldag nog puntenverlies konden vermijden door een glansprestatie van het De Drie Dwergen (Dries Mertens, José Calléjon, Lorenzo Insigne), stonden de verdedigers in de schijnwerpers op bezoek bij de Oude Dame.

Vroege topper

Veel sleutelde Carlo Ancelotti niet tijdens het tussenseizoen. Van de starters, was enkel Kostas Manolas (overgekomen van AS Roma) een nieuweling. Hirving Lozano werd in de loop van de week gekocht van PSV en moest nog tevreden zijn met een plaatsje op de bank.

Veel supporters uitten na het bekendmaken van de kalender nog hun ongenoegen over de vroeg geplande topper tussen de twee titelpretendenten. Met zeven goals hebben de nummer één en twee van vorig seizoen hen alvast een beetje proberen te sussen. Op termijn zal er misschien opnieuw weinig te doen zijn aan de suprematie van Juve, toch moet Napoli niet meteen wanhopen. Het kwam terug van een 3-0 achterstand, alvorens in de 92e minuut de match alsnog uit handen te geven. Een onfortuinlijke owngoal van de meest constante van de afgelopen jaren, Kalidou Koulibaly. Als een topspits pur sang recht de winkelhaak in, spijtig genoeg in eigen doel.

Cristiano Ronaldo lachte met de VAR na z'n doelpunt. © BELGAIMAGE

Daarvoor had het echter z'n veerkracht getoond. Juventus toonde zich bijna onkreukbaar in een nagenoeg perfecte eerste helft. Twee doelpunten, weinig kansen weggegeven. Nieuwkomers Matthijs de Ligt en Danilo konden vertrouwen tanken, net als de teruggekeerde verloren zoon Gonzalo Higuaín, die het tweede doelpunt forceerde. Hij wrikte zich langs Koulibaly om dan lekker in de verste hoek te prikken.

Ronaldo de Ironische

Het zag er zelfs nog beter uit voor I Bianconeri na de 3-0 van de onvermijdbare Cristiano Ronaldo, die ironisch het VAR-teken nadeed om het publiek te vragen of zijn doelpunt niet moest afgekeurd worden. Twee minuten later gaf Manolas de Napolitanen echter opnieuw hoop na een kopbalgoal op vrije trap van Mário Rui, die Faouzi Ghoulam bij de rust was komen aflossen. Een beetje verward keek hij rond zich of er niet was gevlagd, maar Emre Can had de buitenspelval opgeheven en de ex-Romein mocht z'n eerste doelpunt vieren in het hemelsblauwe shirt.

Lozano scoorde bij z'n debuut. © BELGAIMAGE

Twee minuten laaide de hoop helemaal op toen de tweede invaller net na de koffie, Lozano kwam een onzichtbare Insigne vervangen, ook z'n eerste doelpunt ongedekt mocht binnenleggen. De debutant was weggelopen van zijn bewaker Alex Sandro, die te laat kwam.

Koulibaly de Pineut

Plots kon alles nog en de Gli Azzurriprobeerde door te drukken. Eerst kwamen ze echter goed weg na een vlammer van Douglas Costa die Alex Meret via de lat net uit z'n doel ranselde, nadien verbrandde Juve-keeper Wojciech Szczesny z'n handen bijna aan de bal van Fabian Ruiz.

Een nieuwe vrije trap bracht de bordjes toch gelijk in de 81eminuut. De Ligt kon Giovanni Di Lorenzo niet volgen en de rechtsback legde met z'n dij de bal van Calléjon voorbij de Poolse doelman. Tien minuten volgde echter de anticlimax met het eigen doelpunt van verdediger Koulibaly.

Het passende einde van een dramatische Italiaanse topper. Juventus behoudt het maximum van de punten, Napoli bengelt in de middenmoot met drie op zes.