Welshe vierdeklasser Newport in achtste finales FA Cup tegen Man City

Newport is de stad van de legendes. In de middeleeuwen verhaalden schrijvers over de legende van koning Arthur, die tot de 13e eeuw zou zetelen in zijn hof in Caerleon, een buitenwijk van Newport. Vandaag wordt er gesproken over het sprookjesachtige parcours van Newport County in de FA Cup. De Welshe club komt uit in de vierde klasse van het Engelse voetbal. Daar beleven ze een stabiel seizoen in de middenmoot. Professioneel voetbal lijkt voor minstens nog één seizoen verzekerd.

Newport verraste vorig seizoen al vriend en vijand door de vierde ronde van de FA Cup te halen. Er werd zelfs een replay afgedwongen tegen Tottenham, dat in de terugwedstrijd wel een maatje te groot bleek. Dit seizoen heeft de club zichzelf overtroffen en plaatst het zich voor de vijfde ronde ofte de 1/8 finale. Daarin neemt het het nu zaterdag op tegen de sterren van Manchester City.

Het parcours dat The Exiles hebben afgelegd, is op zijn minst bijzonder te noemen. In de derde ronde pakte Newport op Rodney Parade de scalp van Premier Leagueclub Leicester City (2-1). Een ronde verder werd tweedeklasser Middlesbrough, na een replay in eigen huis, getrakteerd op een 2-0-nederlaag. Van Newports laatste vijf thuiswedstrijden in de FA Cup tegen hoger gerangeerde teams, verloor het geen enkele keer. Er werd vier keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Dat gelijkspel was overigens vorig seizoen tegen Tottenham, dat op 2-2 werd gehouden.

Een belangrijke speler voor Newport County is winger Robbie Willmott. Sinds het seizoen 2013/14 heeft hij in de FA Cup vier goals gemaakt en vijf assists geleverd voor Newport County. Zo opende hij in de vorige ronde ook de score tegen Middlesbrough. Een doelpuntenmachine is hij nochtans niet: in de League Two vond hij in de laatste twee jaar slechts twee keer de weg naar de netten...

Yassine Taouil