De 25-jarige Rode Duivel, bezig aan zijn derde seizoen bij Ol. Lyon, is klaar voor een kampioengevecht met PSG en Lille OSC.

In augustus 2018 verkaste Jason Denayer naar de Ligue 1. Olympique Lyon betaalde - met bonussen - 10 miljoen euro aan Manchester City voor de verdediger, die een contract tot 2022 tekende. Ondertussen is Jason Denayer bij Lyon een stabiele factor in de defensie. Onze landgenoot zit aan 75 competitieduels en 3 goals voor het team van Rudi Garcia. Zijn laatste doelpunt maakte hij op 9 januari, bij het 2-2-gelijkspel tegen Rennes. Vanavond is er een thuisduel met Bordeaux, dat zesde staat en aan een opmars bezig is. Na 21 speeldagen staat Lyon in de Ligue 1 met 43 punten derde, na het leidersduo PSG en Lille OSC (45).In L'Equipe kwam Denayer nog eens terug op de geruchten van afgelopen zomer, toen in de Italiaanse media melding werd gemaakt van een transfer richting het Napoli van Dries Mertens. 'Het stoorde me niet', zegt de Brusselaar, die na Schotland (Celtic), Turkije (Galatasaray) en Engeland (Man. City en Sunderland) in zijn vierde buitenlandse competitie voetbalt. 'Want pas in het midden van de overgang, weet je wat er werkelijk speelt. Nu ging het echt niet ver genoeg om me vragen te stellen.'Ondanks zijn nog jonge leeftijd kan de speler met de lange rastamanen al uitpakken met een aardig palmares: een Turkse titel en beker, maar ook een Schots kampioenschap en een Ligabeker. 'Behalve bij Sunderland', rakelt Denayer zelf op. 'Daar was het helemaal anders. Daar moest je de ranglijst volledig omdraaien om eerste te staan. Ik kwam van twee ploegen waar ik nagenoeg de gehele tijd alles won. Sunderland was aanvankelijk een schok, maar achteraf bekeken was het een superervaring, omdat ik leerde te verliezen. Of anders gezegd: leven met de nederlaag. We moesten doorgaan, dezelfde filosofie en positieve gedachten behouden. Na zes speeldagen stonden we veertiende. Telkens vertelden we tegen elkaar hetzelfde: we moeten absoluut die volgende match winnen.'Denayer hanteert een speciale manier om een schot te blokkeren, waarbij de Rode Duivel zijn knie op de grond plaatst. 'Toen ik jong was en buiten speelde, stond ik vaak tegenover jongens die zaalvoetbalden', oppert hij. 'Ik gebruikte die techniek, met een been dat zwaait en een knie op de grond. Ik behield dat, maar doe het almaar minder. Vooral voor schoten gebruik ik het nog, meer dan voor echte dribbels. Het stelt me in staat om meer ruimte te nemen.'