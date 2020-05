Door een politieke beslissing mocht de club pas vrij laat aan de trainingen beginnen.

Ver weg is de tijd dat Werder Bremen in het seizoen 2003/04 onder het succesvolle duo Thomas Schaaf (coach)-Klaus Allofs (sportief manager) en met scoremachine Ailton een Duitse dubbel mochten vieren. Een laatste sprankeltje sportieve opwinding viel er in 2009, toen die Grün-Weissen onder Schaaf de Duitse beker veroverden, na een 0-1-zege tegen het Bayer Leverkusen van coach Bruno Labbadia.

Uitgerekend die ploeg - die onder de hoede van Peter Bosz uitgroeide tot een offensieve machine - is maandag opnieuw de tegenstander in het Weserstadion, maar de omstandigheden zijn nu helemaal anders voor de troepen van de geplaagde trainer Florian Kohfeldt.

Werder Bremen staat met 18 punten voorlaatste in de Bundesliga, met vier punten achterstand op Fortuna Düsseldorf, dat wel al een wedstrijd meer afwerkte. Werder Bremen heeft immers nog een inhaalmatch tegen Eintracht Frankfurt te goed.

Het team telt twee punten voorsprong op hekkensluiter SC Paderborn 09. De laatste twee plaatsen in Duitsland staan gelijk met rechtstreekse degradatie, de ploeg daar net boven bekampt de derde uit de tweede Bundesliga in een dubbel duel.

Bijzonder nadeel

Werder Bremen zit echter al enige tijd met een bijzonder nadeel opgescheept. In Duitsland volgden de deelstaten elk hun eigen regels de afgelopen weken. In de deelstaat Vrije Hanzestad Bremen sprong de politiek heel behoedzaam om met de sport. Het profvoetbal mocht daardoor vrij laat de trainingen hervatten. Tot eind vorige week mocht er maximaal in groepen van vier worden getraind.

Technisch directeur Frank Baumann kon het niet nalaten om in sportblad Kicker zijn ongerustheid te uiten: 'Er is een groot verschil met bijvoorbeeld 1.FC Köln, waar ze al met twaalf profs op het terrein mochten. Ook inzake het aangaan van je duels', opperde de gewezen verdedigende middenvelder, die tussen 1999 en 2009 uitkwam voor Werder Bremen.

'Twee weken groepstrainingen voor alle clubs, dat was goed geweest. Want de belangen zijn groot. Ik wilde graag de competitie hernemen op 22 mei, maar ik werd overstemd. We moeten het hier nu mee doen en dienen de genomen beslissing door de Duitse voetbalbond en de politiek te respecteren.'

