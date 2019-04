Naast de zesde plaats in de Bundesliga kan de traditieclub via de uitschakeling van Bayern München in de halve finales van de DFB Pokal die ambitie steviger najagen.

Vanavond om 20.45 uur wordt in de Noord-Duitse havenstad Hamburg door de laatst overgebleven tweedeklasser HSV tegenover halve finaledebutant RB Leipzig gestreden voor een plaats op 25 mei in het Olympiastadion in Berlijn. Tegenstander in die eindstrijd wordt Werder Bremen of Bayern München. Afgelopen zaterdag, in de Allianz Arena van de Rekordmeister, was het centrale verdediger Niklas Süle (23) die voor een nipte 1-0-zege zorgde.

Buitengewone tactische flexibiliteit

Maar in die andere bekende Hansestadt sloeg de nederlaag geen diepe wonden, omdat ze na die primeur in 2019 (geen goal en punt) snel een nieuwe kans krijgen om hun sportieve waarde te tonen. Het eigen Weserstadion is uitverkocht (met 42.100 plaatsen), Klaus Filbry (52) weet als voorzitter van de raad van bestuur in SVW dat hij met oud-speler Frank Baumann als sportchef en ex-doelman van de derde ploeg Florian Kohfeldt over een duo beschikt die dit seizoen met een buitengewone tactische flexibiliteit mooie resultaten kan voorleggen. 'Ondanks onze beperkte financiële middelen ervaren wij net als Gladbach veel basissympathie', weet Filbry. 'Omdat wij teren op een sterke teamgeest en als traditieclub bijzonder nuchter blijven.'

Max Kruse, Nuri Sahin, Niklas Moisander en de Nederlander Davy Klaassen - ex-Ajax en de laatste weken sterk op dreef, zijn allemaal profs die in hun vrij lange loopbaan werd geconfronteerd met ups en downs. De getalenteerde Maximilian en Johannes Eggestein verlengden ondertussen hun overeenkomst in de Noord-Duitse havenstad, wat een signaal geeft van de (vernieuwde) ambitie die er leeft in Bremen.

Opa als joker

Maar Werder beschikt over ook de Bundesliga-opa, met de Peruviaanse aanvaller Claudio Pizarro. De ondertussen 40-jarige routinier wil met zijn huidige oude liefde nog meer geschiedenis schrijven tegen zijn gewezen club uit Beieren. Voor de Zuid-Amerikaan speelt er echter meer dan revanche. Want bij Bayern kwam de diepe spits in twee periodes tot 125 treffers. Maar in Bremen kan Pizarro, over vijf passages, uitpakken met een rijkere geschiedenis van doelpunten en assists.

Bij de Hanseaten is hij tegenwoordig de joker, die al meer dan eens zijn aandeel had in de sportieve successen van de afgelopen maanden. Pizarro zorgde er in de achtste finales van de DFB Pokal voor dat Borussia Dortmund sneuvelde. In totaal zes keer mocht de man met Italiaanse voorouders de Duitse beker al in de lucht steken: éénmaal met Werder, vijfmaal met Bayern. En Pizarro heeft nog een andere band met de Duitse hoofdstad. In februari scoorde de vaste invalkracht van Kohfeldt op bezoek bij Hertha BSC, waarmee hij de oudste doelpuntenmaker ooit werd in de Bundesliga. Aan zijn motivatie zal het dus niet zeker niet liggen.