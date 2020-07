Werder Bremen wil 'crisisclausule' opnemen in contracten van nieuwe spelers

Werder Bremen onderzoekt of het mogelijk is om in de contracten van nieuwe spelers een 'crisisclausule' op te nemen. Die zou stipuleren dat voetballers, bij onvoorziene omstandigheden als de coronacrisis, afzien van een deel van hun loon.

Frank Baumann, sportdirecteur bij Werder, vertelde de krant Weser Kurier dat de juridische afdeling van de club werkt aan een regeling waarbij spelers gedurende een bepaalde periode tot twintig procent minder kunnen verdienen. 'Het gaat om pogingen om een dergelijke clausule op te nemen die de financiële risico's na een onvoorziene gebeurtenis moet opvangen', aldus Baumann. 'Ik neem aan dat we dit zullen opnemen in de contracten van alle spelers.' Baumann gaf toe dat er speelruimte zit op het percentage dat een speler van zijn loon zou moeten afstaan. 'We zullen zien. Het ene contract kan een vermindering met tien procent bevatten, het andere met twintig procent.' De sportdirecteur van de Bremense club kijkt ook naar de Duitse voetballiga (DFL), die mogelijk met een aanbeveling over de materie komt omdat het gaat over financiële afspraken tussen clubs en spelers.