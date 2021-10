De 21-jarige Brusselaar is een van de jonge offensieve talenten die trainer Danny Buijs moet boetseren tot een afgewerkt product.

Begin juli kondigde technisch directeur Mark-Jan Fledderus van Groningen met trots de komst aan van de linksvoetige aanvaller Cyril Ngonge, voor 200.000 euro overgenomen van RKC. Daar was de zoon van ex-aanvaller Michel Ngonge goed voor vijf goals en twee assists in 20 duels. Eerder, in september 2019, had de Belgische jeugdinternational op aanraden van oud-ploeggenoot Arnaut Danjuma Club Brugge verlaten voor Jong PSV.

'Cyril is een spits met veel snelheid en een goede passeerbeweging', zei Fledderus. 'Hij maakt graag een actie en zoekt veelvuldig zijn rechtstreekse tegenstander op. Daarnaast liet Cyril al zien dat hij ook doelpunten kan maken.' Een verwijzing naar zijn periode in Eindhoven, waar Ngonge meetrainde met de A-kern van Mark van Bommel maar wedstrijden speelde in de Eerste Divisie. Met gunstig gevolg: zeven treffers en drie assists in 22 matchen. PSV besliste evenwel de aankoopoptie niet te lichten bij Club Brugge, waarna een driejarige deal bij RKC volgde. Daar had Ngonge Fred Grim als coach, een ex-doelman van Ajax die offensief spel predikt.

'De Eredivisie is voor mij het beste podium', verklaarde Ngonge een jaar geleden. Die progressie zet hij verder bij ontwikkelingsclub FC Groningen, want de rechterflankspits was als basisspeler met zes doelpunten in tien wedstrijden al belangrijk. Samen met de Zweedse spelmaker Daleho Irandust, overgekomen van Häcken BK, vertegenwoordigt onze landgenoot een belangrijk deel van de transferwaarde in de selectie van de jonge maar ambitieuze coach Danny Buijs.

Bekijk hieronder nog eens de wereldgoal die Ngonge dit weekend maakte tegen AZ.

