Philippe Clement begint bij Monaco aan zijn eerste grote buitenlandse opdracht, maar wie zijn eigenlijk zijn nieuwe spelers in het prinsdom? Een eerste kennismaking.

Met Monaco komt Clement in een andere wereld terecht. Waar Club Brugge de Belgische markt al domineerde met transfers tegen de 10 miljoen euro, is dat bij de Monegasken een heel ander verhaal. Clement staat vanaf vandaag voor een groep met spelers die tonnen ervaring hebben, supersterren in wording zijn of die gemiddeld meer dan 20 miljoen euro hebben gekost.

Met Monaco komt Clement in een andere wereld terecht. Waar Club Brugge de Belgische markt al domineerde met transfers tegen de 10 miljoen euro, is dat bij de Monegasken een heel ander verhaal. Clement staat vanaf vandaag voor een groep met spelers die tonnen ervaring hebben, supersterren in wording zijn of die gemiddeld meer dan 20 miljoen euro hebben gekost.Een van die dure namen is Wissam Ben Yedder. De ondertussen al 31-jarige Fransman is de kapitein van de ploeg en speelde dit seizoen al de meeste wedstrijden van iedereen. In 30 kwam hij al aan 15 goals en 4 assists en is daarmee de topschutter van de ploeg, al was hij zeker niet altijd basisspeler onder vorige coach Niko Kovac. Ben Yedder kwam in 2019 voor 40 miljoen euro over van Sevilla, waar hij pas op latere leeftijd zijn grote doorbraak kende en ook in de Franse nationale ploeg terechtkwam. Bij Les Bleus kwam hij al 16 keer in actie, maar op het WK in 2018 was hij er niet bij. Dat maakte hij echter goed door begin oktober vorig jaar de Nations League te winnen.Voorin moet de kapitein opboksen tegen een (minder bekende) naam. Met Kevin Volland had hij vorig jaar namelijk een te duchten concurrent, al stonden ze ook vaak samen in de ploeg in een tweemansaanval. Toen kende de 29-jarige Duitser (die eerder al furore maakte bij Bayer Leverkusen) ook zijn beste periode, want hij kwam aan 16 goals in de Ligue 1. Dit seizoen werd dan verwacht dat hij de onbetwiste aanvaller zou worden maar met voorlopig slechts vijf goals in de Franse competitie kon hij die rol nog niet waarmaken. Achter de twee spitsen loopt nog een oude bekende uit de Jupiler Pro League. Krépin Diatta verruilde Club in januari 2021 voor bijna 17 miljoen euro voor het prinsdom, maar beleefde daar alsnog niet al te veel plezier. In een heel jaar tijd kwam hij aan 29 wedstrijden en 2 goals. Onder meer een coronabesmetting en sinds november ook gescheurde kruisbanden hielden hem al enige tijd van het veld. Nog op de flanken staat een andere dure vogel met de Portugees Gelson Martins. Hij gold bij Atlético Madrid nog als een grote belofte, maar kon daar de hoge verwachtingen niet inlossen. Toch werd hij in 2019 nog voor 30 miljoen euro verkocht aan Monaco, waar hij haast altijd in de basis staat samen met de jonge Fransman Sofiane Diop. Die mocht in de zomer van 2020 nog uitkijken naar een nieuwe club, maar werd opgevist en gelanceerd door Kovac. Tijdens het vorige seizoen was hij dé revelatie bij Monaco en momenteel zitten de grote Europese clubs achter hem aan.Dé man die iedereen echter in het oog houdt bij AS Monaco is Aurélien Tchouaméni. Hij geldt als een absoluut supertalent en werd twee jaar geleden nog voor 18 miljoen euro overgenomen van Bordeaux. Sindsdien speelt de ondertussen 20-jarige Fransman de pannen van het dak bij Monaco. Onder Kovac was Tchouaméni de onbetwiste leider op het middenveld. Hij wordt vaak vergeleken met Paul Pogba omwille van zijn flair, duelkracht en passing en met N'Golo Kanté omdat hij een echte stofzuiger is. Niemand kan dezelfde cijfers voorleggen als Tchouaméni als het gaat om balrecuperaties. Na zijn debuut voor de Franse nationale ploeg en winst in de Nations League is het dan ook niet verwonderlijk dat alle grote clubs uit Europa uit zijn op zijn handtekening. Door zijn ontbolstering moet een andere vedette wel vrede nemen met een plaatsje op de bank. En dat is er niet zomaar eentje. 17 prijzen, waaronder een wereldkampioenschap en twee Europese titels met Spanje, heeft Cesc Fabrègas op zijn palmares staan. Daarmee is de 34-jarige middenvelder de meest gevierde speler van uit de Monegaskische kern. Maar hij sukkelt al sinds eind september met een hamstringblessure en lijkt zijn plaats in de basiself te zijn verloren aan de jeugd.Een andere wereldkampioen vinden we een rijtje lager op het veld. Djibril Sidibé zat in de Franse kern toen die de wereldtitel pakte in 2018 en is ook de enige overblijver van de generatie die met Monaco in het seizoen 2016/17 de Franse titel pakte en de halve finale bereikte in de Champions League. Achter al die talenten en sterren heeft ook een Belg zijn plaatsje in de kern van Monaco. Eliot Matazo bouwt dit seizoen op zijn 19e verder aan zijn doorbraak in de A-selectie. De middenvelder die Anderlecht op zijn 16e verliet voor een avontuur in Zuid-Frankrijk kwam dit seizoen toch al aan vijf basisplaatsen in de Ligue 1, maar wordt vooral gezien als een speler voor de toekomst. Een opdracht voor Philippe Clement dus.De Belgische coach zal in Monaco trouwens ook enkele Cerclespelers tegenkomen met onder meer Jean Marcelin en Strahinja Pavlovic. De twee youngsters werden dit seizoen in het Stade Louis II gehouden en kregen ook al enkele kansen bij de grote jongens. Clement weet dus wat hem te doen staat: de vedetten tevreden houden, de grote talenten zoveel mogelijk laten opbrengen op de transfermarkt en andere jeugdspelers kansen geven in de A-selectie. Geen eenvoudige opdracht.