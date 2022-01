Wesley Moraes wordt door Aston Villa voor twaalf maanden uitgeleend aan Internacional, een club uit zijn thuisland Brazilië. Dat bevestigt het Premier Leagueteam vrijdag.

Wesley speelde de eerste seizoenshelft op uitleenbasis voor Club Brugge, waar hij eerder het mooie weer maakte tussen 2016 en 2019, maar zijn terugkeer naar blauw-zwart werd geen succes. De 25-jarige aanvaller kwam slechts zes keer in actie, meestal met een korte invalbeurt, en trof geen enkele keer raak. In eigen land mag Wesley, die lang out was met een knieblessure, nu proberen zijn carrière opnieuw te lanceren.

Aston Villa, nummer 13 in de Premier League, maakte eerder op de dag de komst bekend van topaanwinst Philippe Coutinho (Barcelona).

