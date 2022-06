West Ham-verdediger Kurt Zouma is woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur voor de mishandeling van zijn kat. De 27-jarige Franse international, die vorige week schuldig pleitte in zijn proces in het Barkingside Magistrates Court in Londen, mag ook vijf jaar lang geen kat bezitten.

De Fransman kwam begin februari in het oog van de storm terecht, nadat een video was uitgelekt waarin hij zijn eigen kat mishandelt. Op de beelden was te zien hoe Zouma zijn kat achtervolgt, een trap geeft, een schoen toegooit en ook nog een slag op de snuit geeft terwijl het dier zich in de armen van een kind bevindt. Het hele gebeuren speelt zich af met gelach op de achtergrond en lachende emoji's die ingebed zijn op de beelden. Volgens de krant The Sun zou Zouma furieus geweest zijn nadat de kat per ongeluk een vaas had omgestoten.

Ook zijn jongere broer Yoan, die voetbalt voor Dagenham, moest voor de rechtbank in het oosten van Londen verschijnen. Hij zou de beelden in kwestie gemaakt hebben en erkende dat hij zijn oudere broer heeft aangemoedigd. Hij kreeg een werkstraf van 140 uur en mag ook vijf jaar lang geen kat bezitten.

West Ham legde Zouma eerder met een monsterboete van 300.000 euro de zwaarst mogelijke sanctie op. Sportkledinggigant Adidas verbrak zelfs het sponsorcontract met de verdediger. Zouma dient nu ook nog ongeveer 9.000 pond (ruim 10.500 euro) aan gerechtskosten te betalen.

