Sinds 29 januari is Adama Traoré terug bij de club waar zijn carrière begon, FC Barcelona. Het huurt de Malinees-Spaanse aanvaller tot het einde van het seizoen van het Engelse Wolves. Maar wie is de nieuwe aanwinst van Barça?

Op 25 januari 1996 wordt Adama Traoré Diarra in het Spaanse L'Hospitalet de Llobregat geboren uit Malinese ouders. Daar begint hij ook met voetballen bij zijn lokale club, maar op zijn achtste vertrekt hij naar het vlakbij gelegen FC Barcelona. Daar doorloopt hij alle jeugdreeksen, wint hij in 2013/14 de Youth League en maakt hij als zeventienjarige zijn debuut bij het B-elftal dat uitkomt in tweede klasse.

De volgende stap komt er op 23 november 2013. Tegen Granada valt Traoré in voor Neymar en drie dagen later maakt hij ook voor het eerst minuten in de Champions League. De debuten volgen elkaar dus snel op, maar scoren gaat moeilijker. Uiteindelijk zal dat maar één keer lukken voor het eerste elftal. Dat doelpunt maakt hij in 2014 in de Spaanse beker tegen Huesca.

Na vier wedstrijden bij de hoofdmacht besluit de rechtsbuiten zijn geluk elders te beproeven. Hij vertrekt in de zomer van 2015 naar het Engelse Aston Villa. Die club degradeert, waarna Traoré voor Middlesbrough gaat spelen. Daar vertrekt hij in 2018 na 71 wedstrijden om bij Wolves opnieuw zijn kans te wagen in de Engelse eerste klasse.

Babyolie

In de Premier League maakt hij het verdedigers lastig met zijn combinatie van snelheid en kracht. Door met zijn eigen lichaamsgewicht te trainen neemt zijn spiermassa in geen tijd enorm toe. Iets wat nog meer opvalt door zijn gewoonte om zichzelf met babyolie in te smeren voor een wedstrijd. Daardoor blinken zijn spieren meer en hebben de verdedigers het veel lastiger om hem te grijpen.

Door zijn fysiek en technische vaardigheden, was hij in de Premier League een van de gevaarlijkste spelers. Voorbij een verdediger dribbelen kost hem weinig moeite, maar bij zijn laatste bal loopt het vaak mis. Dat is ook te zien in zijn statistieken, want in 154 wedstrijden voor Wolves scoorde hij slechts elf keer en geeft hij achttien assists.

Tweede debuut

Zijn kwaliteiten gingen niet onopgemerkt voorbij en deze winter wou Tottenham hem heel graag. Maar toen de kans zich voordeed om na zeven jaar terug te keren naar zijn opleidingsclub, was dat het enige wat hij wou. Hij leverde een stuk loon in en Barcelona huurde zijn jeugdproduct tot het einde van het seizoen. Als Traoré overtuigt, kan de club hem in de zomer voor ongeveer 30 miljoen euro definitief vastleggen.

En zo maakte Traoré op zes februari zijn 'tweede' debuut voor Barcelona. Tegen Atlético Madrid had hij met een assist al meteen invloed in de 4-2 winst van Barça. Drie wedstrijden later stond zijn totaal al op twee beslissende passes.

Op 7 oktober 2020 debuteerde de rechtsbuiten ook op internationaal vlak. Zowel Mali als Spanje riepen hem op, maar hij koos voor zijn geboorteland, zijnde Spanje. Daardoor heeft hij een andere voetbalnationaliteit dan zijn broer Moha. Die staat in de spits bij de Spaanse derdeklasser UE Cornellà en zou het liefst voor Mali uitkomen.

Door Margit Ghillemyn

Op 25 januari 1996 wordt Adama Traoré Diarra in het Spaanse L'Hospitalet de Llobregat geboren uit Malinese ouders. Daar begint hij ook met voetballen bij zijn lokale club, maar op zijn achtste vertrekt hij naar het vlakbij gelegen FC Barcelona. Daar doorloopt hij alle jeugdreeksen, wint hij in 2013/14 de Youth League en maakt hij als zeventienjarige zijn debuut bij het B-elftal dat uitkomt in tweede klasse.De volgende stap komt er op 23 november 2013. Tegen Granada valt Traoré in voor Neymar en drie dagen later maakt hij ook voor het eerst minuten in de Champions League. De debuten volgen elkaar dus snel op, maar scoren gaat moeilijker. Uiteindelijk zal dat maar één keer lukken voor het eerste elftal. Dat doelpunt maakt hij in 2014 in de Spaanse beker tegen Huesca. Na vier wedstrijden bij de hoofdmacht besluit de rechtsbuiten zijn geluk elders te beproeven. Hij vertrekt in de zomer van 2015 naar het Engelse Aston Villa. Die club degradeert, waarna Traoré voor Middlesbrough gaat spelen. Daar vertrekt hij in 2018 na 71 wedstrijden om bij Wolves opnieuw zijn kans te wagen in de Engelse eerste klasse.In de Premier League maakt hij het verdedigers lastig met zijn combinatie van snelheid en kracht. Door met zijn eigen lichaamsgewicht te trainen neemt zijn spiermassa in geen tijd enorm toe. Iets wat nog meer opvalt door zijn gewoonte om zichzelf met babyolie in te smeren voor een wedstrijd. Daardoor blinken zijn spieren meer en hebben de verdedigers het veel lastiger om hem te grijpen. Door zijn fysiek en technische vaardigheden, was hij in de Premier League een van de gevaarlijkste spelers. Voorbij een verdediger dribbelen kost hem weinig moeite, maar bij zijn laatste bal loopt het vaak mis. Dat is ook te zien in zijn statistieken, want in 154 wedstrijden voor Wolves scoorde hij slechts elf keer en geeft hij achttien assists.Zijn kwaliteiten gingen niet onopgemerkt voorbij en deze winter wou Tottenham hem heel graag. Maar toen de kans zich voordeed om na zeven jaar terug te keren naar zijn opleidingsclub, was dat het enige wat hij wou. Hij leverde een stuk loon in en Barcelona huurde zijn jeugdproduct tot het einde van het seizoen. Als Traoré overtuigt, kan de club hem in de zomer voor ongeveer 30 miljoen euro definitief vastleggen. En zo maakte Traoré op zes februari zijn 'tweede' debuut voor Barcelona. Tegen Atlético Madrid had hij met een assist al meteen invloed in de 4-2 winst van Barça. Drie wedstrijden later stond zijn totaal al op twee beslissende passes. Op 7 oktober 2020 debuteerde de rechtsbuiten ook op internationaal vlak. Zowel Mali als Spanje riepen hem op, maar hij koos voor zijn geboorteland, zijnde Spanje. Daardoor heeft hij een andere voetbalnationaliteit dan zijn broer Moha. Die staat in de spits bij de Spaanse derdeklasser UE Cornellà en zou het liefst voor Mali uitkomen.Door Margit Ghillemyn