Donderdagavond werd Italië ondergedompeld in een ware nachtmerrie. De Europese kampioen verslikte zich in Noord-Macedonië door een doelpunt in de laatste minuut van Aleksandar Trajkovski. Wie is de man die Palermo uit zijn hoofd kent en nog op de Belgische velden speelde?

Het zal twintig jaar kunnen duren vooraleer Italië voor het eerst een knock-outwedstrijd kan winnen op een WK sinds de gewonnen finale in 2006. Fabio Grosso scoorde toen de beslissende penalty voor de Squadra. Zegt u die naam nog iets? De linksachter maakte vooral faam bij Palermo en laat dat net, ironisch genoeg, de plaats zijn waar Italië opnieuw een kruis mocht zetten over WK-deelname. Een waar fiasco werd het donderdagavond toen de Azzurri in het slot van de wedstrijd met 0-1 verloren van Noord-Macedonië. De beul van dienst heette Aleksandar Trajkovski. Van de 22 spelers donderdag op het veld was hij vreemd genoeg het meest vertrouwd met het Renzo Barberastadion in Palermo. Vier seizoenen en 113 matchen verbleef de Noord-Macedoniër op Sicilië. Daarin scoorde de aanvaller ook 20 keer. Niet slecht, zeker als je bedenkt dat Trajkovski de Pro League verliet voor een avontuur in Italië. In België, waar hij voor Zulte Waregem en KV Mechelen uitkwam, was hij namelijk zeker niet bij de beste spelers. In 97 matchen voor de Kerels scoorde hij 13 keer en bij Malinwa maakte hij er drie in 23 wedstrijden. Zeker niets om over op te scheppen voor een flankaanvaller. Elf jaar geleden streek de Noord-Macedonische aanvaller neer in België. Voor een miljoen euro maakte hij toen de overstap van de Kroatische eerste klasse naar Zulte Waregem. Daar begon hij met een doelpunt en een assist tegen Lokeren uitstekend aan het seizoen, maar in de jaren die hij er speelde zou hij uiteindelijk niet veel in het stuk voorkomen. Essevee beleefde toen namelijk een gouden periode met onder meer Thorgan Hazard en Junior Malanda. Een seizoen later zouden ze maar net naast de titel grijpen. Het was dan ook door de ontbolstering van de tweede Hazard en Jens Naessens dat Trajkovski niet veel aan spelen toekwam. Toen hij ook in zijn derde seizoen amper in de plannen voorkwam - in de eerste vijf wedstrijden kwam hij aan 11 minuten - hield Trajkovski het voor bekeken in West-Vlaanderen en trok hij in de zomer nog op uitleenbasis naar KV Mechelen... waar hij ook op de bank belandde onder coach Harm Van Veldhoven. Na diens vertrek klaarde de hemel even op voor Trajkovski. Opvolger Frank Vercauteren gaf hem na de winterstop het volste vertrouwen en de Noord-Macedoniër bloeide in geen tijd helemaal open. Vooral in play-off 2 liet hij van zich horen door twee keer te scoren en drie assists te geven in zes wedstrijden.Na het tussendoortje bij Mechelen, keerde Trajkovski terug naar Zulte Waregem. Daar maakte hij door het vertrek van Hazard en Franck Berrier veel meer kans op een basisplaats. In totaal kwam hij in 27 wedstrijden in actie en scoorde hij drie keer en gaf hij evenveel assists. In de zomer van 2015 volgde dan een grote verrassing. Het historische Palermo haalde Trajkovski toen voor bijna een miljoen naar Italië. Een beetje minder dan de prijs die destijds betaald werd aan Inter Zapresic, maar nog steeds een groot bedrag voor een speler die het toch niet helemaal wist te maken in de Pro League. Velen verwachtten dat Trajkovski op de bank belandde bij Palermo, maar het tegendeel bleek waar. Hij hield sterkhouder Giovanni Tedesco en Giuseppe Iachini op de bank en scoorde dat seizoen drie keer. Niet meteen zo'n grote prestatie, maar wel voor een ploeg die streed tegen degradatie.Palermo bleef uiteindelijk in de Serie A, maar het seizoen erop werd er eentje om snel te vergeten voor Trajkovski. De flankaanvaller blesseerde zich snel aan de enkel en kwam uiteindelijk maar in 11 duels aan spelen toe. Palermo degradeerde nu wel. Trajkovski bleef vervolgens nog twee seizoenen bij de roze club en het is vooral dat tweede jaar dat hij helemaal ontplofte met 11 assists en 8 goals, zijn beste seizoen ooit. En dat had ook het Mallorca gezien. De nieuwe Spaanse eersteklasser profiteerde van het aflopende contract van de Noord-Macedoniër en haalde hem naar La Liga, na drie seizoenen in Italië te hebben vertoefd.Het zal echter bij één topseizoen blijven, want bevestigen kon Trajkovski niet. Bij Mallorca kwam hij in zijn eerste seizoen aan 308 minuten en één goal en het jaar erop werd het zowaar nog erger met één doelpunt in 194 minuten. Een uitleenbeurt aan het Deense Aalborg bracht geen soelaas en zo vertrok Trajkovski naar Al-Fayha in Saudi-Arabië, al is het daar ook nog niet veel soeps geweest.De mindere prestaties van Trajkovski doen de Noord-Macedonische bondscoach echter niet twijfelen: de flankaanvaller is er bijna altijd bij. In negen van de tien WK-kwalificatiewedstrijden kwam hij aan de slag, waarin hij vier keer scoorde. En het orgelpunt volgde donderdag dus met een historische goal in de laatste minuut tegen Italië. Kan 'Aleksandar de Grote' dat kunstje overdoen tegen Portugal?