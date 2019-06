Wie is Alex Morgan, boegbeeld van de nieuwe generatie topvoetbalsters?

Alex Morgan, de aanvoerster van de Amerikaanse nationale vrouwenploeg die het vanavond in de WK-kwartfinale opneemt tegen Frankrijk, is veel meer dan een goeie voetbalster. Haar talent zet ze ook volop in voor de feministische zaak. 'Ik word woedend dat we over de 'oude' problemen moeten blijven praten.'

Alex Morgan maakte maar liefst vijf goals in de 13-0-overwinning tegen Thailand op het WK in Frankrijk. © belgaimage