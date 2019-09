Wie is Ansu Fati, de toekomst van Barcelona?

Gert Segers Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Hij was de architect van de indrukwekkende 5-2 overwinning van Barcelona op Valencia en is nog maar 16 jaar. Maak kennis met de migrant uit Guinee-Bissau die bevriend is met Messi en al een afkoopclausule van 100 miljoen euro heeft.

Ansu Fati © Belga Image