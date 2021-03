Brian Brobbey is de toekomst van Oranje. Ondanks de hoog aangeschreven leerschool waarin hij zich bevindt, zoekt hij deze zomer al andere oorden op. De spits verhuist na dit seizoen naar RB Leipzig.

Brian Brobbey staat al enkele jaren in de schijnwerpers bij onze noorderburen. In 2018 en 2019 won de spits met de U17 van Nederland het Europees kampioenschap. De jongere broer van ex-Anderlechtverdediger Derrick Luckassen speelt zich bij de jeugd van Ajax in de schijnwerpers en zijn zelfzekere karakter maakt hem op 19-jarige leeftijd al een ster.

...

Brian Brobbey staat al enkele jaren in de schijnwerpers bij onze noorderburen. In 2018 en 2019 won de spits met de U17 van Nederland het Europees kampioenschap. De jongere broer van ex-Anderlechtverdediger Derrick Luckassen speelt zich bij de jeugd van Ajax in de schijnwerpers en zijn zelfzekere karakter maakt hem op 19-jarige leeftijd al een ster. 'Als ik moet kiezen tussen een hattrick en verliezen of niet scoren en winnen, dan ga ik voor de hattrick', lacht de jonge Ajacied in een video van Ajax. Bij sterspelers horen sterallures.De Amsterdammer ruilt op zijn acht jaar AFC Amsterdam voor een opleiding bij 'De Toekomst', het jeugdcomplex van Ajax. Elke tegenstander moet eraan geloven. Bij de U17 scoort hij 26 keer, bij de U19 maakt hij er 52 en zelfs bij Jong Ajax, dat in de tweede klasse van het Nederlandse voetbal speelt, vindt hij 16 keer het doel.Op 31 oktober 2020 maakt Brian Brobbey zijn debuut bij de hoofdmacht van Ajax. Hij heeft maar acht minuten nodig om zijn eerste doelpunt in de Eredivisie te maken. De commentator: 'De Lukaku van Ajax weet te scoren.' Als jonge spelers aan de lopende band doelpunten maken, dan zijn de vergelijkingen met de absolute top nooit ver weg. Hijzelf doet daar gretig aan mee: 'Ik lijk wel op Lukaku. Sterk, snel en de bal kunnen bijhouden. Als god het wilt, maak ik ook zo'n carrière', vertelt hij. De gelijkenissen met de jonge Lukaku zijn er zeker. Zijn bijnaam Brobbeast liegt niet. De 19-jarige leeft in het krachthonk, maar behoudt zijn snelheid. De eerste aanname van de bal kan echter nog beter. Ze delen ook hetzelfde idool: Didier Drogba.In 2020 komt hij nog één keer in actie: hij krijgt van Erik ten Hag 45 minuten speeltijd in de ongelukkige wedstrijd tegen Atalanta, die Ajax naar de Europa League stuurt. Daar loopt het vlotter voor Ajax en Brobbey. Een doelpunt en een assist tegen Lille en een goal tegen Young Boys Bern zetten de jongeling ook op de Europese kaart.Een dag na zijn doelpunt tegen Young Boys wenst Ajax Brobbey veel succes bij RB Leipzig. Dat doet het met de tanden op elkaar geklemd, want Ajax laat jonge talenten niet graag gaan. De contractonderhandelingen waren al een jaar bezig. Alle youngsters tekenden al bij, maar bij de bonkige spits verliep het veel moeilijker.'Teken nou bij, jongen', zeiden al enkele medespelers. Brobbey zelf liet na zijn eerste doelpunt weten dat een handtekening dichtbij was, maar zijn makelaar, Mino Raiola, en zijn manager, José Fortes, dachten daar anders over. Hij vertrekt transfervrij naar Leipzig en dat betekent vaak dat er heel wat tekengeld wordt betaald. Dat verdwijnt dan in de zak van de zaakwaarnemers. Volgens hen maakte Brian de keuze op basis van zijn gevoel.Brobbey verhuist zo van de ene talentenfabriek naar de andere. Bij Red Bull Leipzig zetten ze vol in op talent en willen ze van hem een doelpuntenmachine maken (als hij dat al niet is). Op dit moment staat Leipzig op de tweede plek in de Bundesliga, maar spitsen Alexander Sørloth en Yussuf Poulsen breken niet al te veel potten. Bij Leipzig vindt Brobbey met Justin Kluivert nog een ex-Ajacied. Of ze samen de bank gaan verwarmen of Bayern het vuur aan de schenen zullen leggen, moet volgend seizoen blijken.