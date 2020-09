Eén van de grote talenten van de toekomst is Bukayo Saka, de winger van Arsenal. Ontdekt en gelanceerd door Unai Emery en afgewerkt door Mikel Arteta. In zijn tweede seizoen moet de flankspeler bevestigen.

'Pas toen Bukayo Saka aan de bal kwam, gebeurde er iets met Arsenal.' Het stond in een van de commentaren/analyses na het duel tussen Liverpool en Arsenal voor de Supercup van vorige zaterdag. Veel lof voor een achttienjarige, die al jaren te boek staat als een groot talent en vorig seizoen doorbrak. Dat weten ze ongetwijfeld ook nog in de kleedkamer van Standard. Toen de Rouches in de Europa League naar Londen moesten, en daar weg kwamen met 2-2 was Saka goed voor een doelpunt en een assist.

...

'Pas toen Bukayo Saka aan de bal kwam, gebeurde er iets met Arsenal.' Het stond in een van de commentaren/analyses na het duel tussen Liverpool en Arsenal voor de Supercup van vorige zaterdag. Veel lof voor een achttienjarige, die al jaren te boek staat als een groot talent en vorig seizoen doorbrak. Dat weten ze ongetwijfeld ook nog in de kleedkamer van Standard. Toen de Rouches in de Europa League naar Londen moesten, en daar weg kwamen met 2-2 was Saka goed voor een doelpunt en een assist.Bukayo Saka. Van Nigeriaanse afkomst, en opgegroeid in een buitenwijk van Londen. Veel meer details zijn niet bekend over de afkomst van de familie. Tenzij nog dit, ontdekte een verslaggever voor The Athletic: dat zijn vader een groot fan was van Newcastle United. De schuld van Alan Shearer, naar verluidt.Bukayo - Nigeriaans voor 'draagt bij tot geluk' - heeft nog een broer, Yomi, die ook voetbalde, maar na enkele jaren in de jeugdopleiding van Watford nu aan de universiteit studeert. Samen voetbalden ze uren in de tuin. En bij hun respectieve clubs, in het noorden van Londen.Als linkspoot bleek Bukayo zeer polyvalent: de ene jeugdtrainer speelde hem uit in de aanval, een andere eerder in de verdediging. Linksachter, linksbuiten, rechtsbuiten, hij kan het allemaal. Zijn troeven: een enorme fysiek en een goeie balbehandeling. Eerder aanbrenger dan afwerker, want vorig seizoen scoorde hij drie keer: tegen Standard Europees, in de FA Cup tegen Bournemouth en in de competitie tegen de Wolves. Daar tegenover staan tien assists.Op zijn secundaire school - Arsenal laat jongeren bewust naar de secundaire school van hun keuze gaan om een gezond evenwicht te vinden tussen familie, school, vrienden en hobby - sprongen zijn atletische kwaliteiten er naar verluidt zeer hard uit. De sportleraar, een groot fan van het basketbal, probeerde hem nog naar zijn sport te lokken, maar tevergeefs.Een van zijn jeugdtrainers bij Arsenal was Freddie Ljungberg, die Saka veel tips gaf toen hij hem coachte en bij zijn afscheid deze zomer aan het Emirates - de Zweed wil hoofdcoach worden - een mooi eerbetoon kreeg van de youngster. Die bedankte hem voor de vele tips. Bukayo's voorbeeld: Cristiano Ronaldo, want Bukayo ziet zichzelf nog steeds figureren in het aanvallende derde op het veld. Iets wat overigens ook Trent Alexander-Arnold jaren vermoedde, voor hij op rechtsachter terecht kwam.Bukayo Saka staat straks wel voor een moeilijke keuze. Hij speelde dan al wel jeugdinterlands voor Engeland, maar komt ook in aanmerking voor de nationale ploeg van Nigeria. Dat wordt nog wat, thuis in Londen, op het moment dat de definitieve keuze moet worden gemaakt.