Dayot Upamecano (21) was aan een ijzersterk seizoen bezig met RB Leipzig. Hij kwam op de verlanglijst van tal van topclubs, maar lijkt naar Bayern te verhuizen. Wie is de jonge Fransman zonder een cap achter z'n naam?

Hij is snel, stevig, kopbalsterk en heeft uitstekend voetenwerk, Dayot Upamecano. Zijn statistieken in de Bundesliga dit seizoen zijn sterk: 91 procent van de passes komen goed aan, uit 64 procent van de duels komt hij als winnaar tevoorschijn, en 7 van de 10 luchtduels die hij aan gaat, wint hij ook. Koppel dat aan een sterk seizoen van zijn team RB Leipzig en je komt uit bij een mooie zomertransfer. De Engelse top had hem op zijn radar, maar Bayern zou ermee gaan lopen. Hebben zij de 'nieuwe Marcel Desailly' in huis? Ralf Rangnick, zijn ex-coach bij Leipzig is alvast onder de indruk. 'Als er vier betere centrale verdedigers zijn dan Dayot wil ik ze graag zien.' Veel lof voor een bescheiden voetballer wiens leven niet altijd over rozen ging en die zijn debuut voor de Franse A-ploeg nog moet maken.Dayot Upamecano groeide op in Evreux, ten westen van Parijs. In zijn buurt, la Madeleine, wonen veel Afrikanen. De bekendste onder hen: Ousmane Dembélé (momenteel bij FC Barcelona). Die is een jaar ouder, maar de jongens uit de buurt die graag voetballen en talent hebben, vinden mekaar snel op de velden waar ze kleine tornooien houden. Daar ontwikkelen ze hun techniek, agressiviteit en fysieke kracht. Verbaal laat Upamecano zich minder gelden. Hij is verlegen en stottert, er is een vermoeden van dyslexie en zijn Frans is niet zo vlot. Maar op het veld is daar niks van te merken, daar is zijn persoonlijkheid uitgesproken. Hij speelt in de spits of op het middenveld en blinkt uit. Scouts van Valenciennes pikken hem op en halen hem in 2013 naar hun club. Daar maken ze een verdediger van hem. Ze geven hem ook begeleiding van logopedisten, om aan zijn taal en uitspraak te werken. Zijn familie achterlaten is een hele stap, maar die zet hij samen met een vriend uit Evreux. In Valenciennes noemen ze Dayot 'een kind in het lichaam van een volwassene.' Dat vindt hij niet erg, in de duels laat Dayot zich graag gelden. Naast het veld zegt hij nog steeds amper wat. Taal en verlegenheid blijven een probleem. Op zijn 17de staat hij al in de boekjes van de internationale scouts. Manchester United nodigt hem uit voor een bezoek aan Old Trafford, maar de familie en hun advocaat wijzen een aanbod na lang beraad af. Te weinig garanties voor school en Dayot heeft ook geen zin om er in een gastfamilie te verblijven. Een ander bezoek, aan de opleiding van het Oostenrijkse RB Salzburg, spreekt hem meer aan. Hij kan er op voetbalinternaat wonen te midden van een zeer internationaal gezelschap: jongens uit Mali, Japan en China. Bovendien praat de coach die hem er ontvangt Frans door zijn eerdere werkervaring bij Sochaux. Naby Keita, intussen bij Liverpool, wordt er een van zijn ploegmaats. Met de andere Franstaligen volgt hij lessen Duits. Hij ontmoet er ook zijn latere coach Rangnick, die er toen sportief directeur was. 'Wie hard werkt, komt er wel', geeft die hem mee als raad. Zoals veel voetballers van zijn club volgt hij het vaste Red Bull-traject: eerst Liefering, daarna Salzburg, vervolgens Leipzig. Dat allemaal op anderhalf jaar tijd. Het gaat pijlsnel. In januari 2017 acht men hem al klaar voor de Bundesliga. Leipzig neemt hem over voor 10 miljoen en laat hem meteen een tiental wedstrijden spelen. Een jaar later, in februari 2018, maakt hij zijn eerste goal, tegen Augsburg. En nog een jaar later is hij klaar voor een nieuwe stap. De top. Ligt die bij Bayern... of toch in Engeland?