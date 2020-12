Elke week berichten we in The Life of Kevin over Kevin De Bruyne bij Manchester City. Deze keer: alle focus op Manchester dit weekend, voor een derby met extra piment: wie is de beste middenvelder?

Nu de focus op Europa een tijdje weg is, komt die voor Kevin De Bruyne op Engeland te liggen. Morgen al op Manchester, met een stadsduel tegen United. Beide ploegen waren deze week nog actief in Europa. Voor City werd het een hoogtepunt, Marseille werd met een 3-0 terug naar Frankrijk gestuurd.

De groepswinst stond al vast, het meest verheugende was wellicht dat Sergio Agüero, als invaller, weer de weg naar de netten vond. Het was pas zijn vijfde wedstrijd dit seizoen. Doelpunten maken is voor City in de meeste wedstrijden dit seizoen niet zo evident, het was dan ook een opsteker, zeker omdat Agüero slechts een training of vier achter de rug had.

Achterin koppelde Pep Guardiola opnieuw Aymeric Laporte aan Eric Garcia. Die moest wel in de eerste helft al naar de kant met een heupletsel; Stones kwam hem vervangen. Nathan Aké voetbalde als linksachter.

Kevin De Bruyne bleef 90 minuten op de bank. Dat gebeurde de laatste weken - zeker in Europa - wel vaker, Guardiola laat Bernardo Silva midweeks vaak in de rol van onze landgenoot spelen en geeft hem zo veel fysieke (en mentale) rust. Met 16 op 18 was het trouwens de beste groepsfase ooit op dit niveau voor City, dat slechts één doelpunt incasseerde in die zes matchen.

Zorgen bij United

Voor United was er minder vreugde in Europa. De nederlaag in Leipzig - en de zege een dag later van PSG in de racismematch - betekende een derde plaats in de groep én een doorverwijzing naar de Europa League. Gevraagd naar een reactie riep José Mourinho United meteen uit tot favoriet voor de eindzege. Van druk leggen weet de Portugees alles, zijn Tottenham is zeker evenveel favoriet.

Morgen staan beide teams op Old Trafford tegenover mekaar in de eerste stadsderby van het jaar. Voor Agüero, die Europees zijn 41e goal in de CL maakte en daarmee op gelijke hoogte staat met Neymar, komt de match te vroeg voor een plaats in de basis. Voor hem is hooguit een rol als joker weggelegd, zei Guardiola woensdag na de Europese winst.

De bezoekers hebben wat goed te maken. In 2020 speelden de ploegen al drie keer tegen mekaar, en daarvan won United twee keer: een keer in de competitie (thuis met 2-0), en een keer in de beker, bij City met 0-1. Maar omdat De Bruyne en co de heenwedstrijd van de halve finale van de Carabao Cup al hadden gewonnen (1-3) gingen zij toch door naar de finale.

Opvallend is dat wel: de laatste jaren wint vaak de uitploeg. In de beker was dat al zo, en in 2019 in de competitie ook: een jaar geleden won United met 1-2 in het Etihad, en op 24 april won City met 0-2 op Old Trafford. De zege thuis in maart was voor United zelfs uitzonderlijk, het was al geleden van oktober 2016 dat United dat op Old Trafford nog eens flikte. Zlatan voetbalde er toen nog in de spits, Fellaini zat op de bank en Mourinho zag hoe Mata voor de enige treffer in de wedstrijd zorgde.

Leipzig was te sterk voor United in de Champions League © GETTY

Duel der middenvelders

Het duel in het duel is dat tussen de twee aanvallende, creatieve middenvelders: Bruno Fernandes vs Kevin De Bruyne. Als er straks goals vallen, is de kans zeer groot dat een van beiden een aandeel hadden in de opbouw.

Het zijn gelijklopende karakters, merken ze inmiddels in Manchester. Dat De Bruyne zijn ploegmaats opjaagt en, als het niet loopt, ook mekkert, weten wij Belgen al langer. Fernandes doet het ook. Hij is niet te beroerd om hoog druk te zetten, wijzen stats in de Champions League uit (Charles De Ketelaere staat daar overigens op 1!).

Maar hij is ook niet te beroerd om vol in discussie te gaan met de ploegmaats. Toen het vorige zomer gruwelijk fout ging in de halve finale van de Europa League tegen Sevilla - Fernandes raakte daar amper leer - kreeg hij op het veld de wind van voren van Unitedverdediger Victor Lindelöf. De Portugees reageerde en ging verbaal in het verweer; even hard gesticulerend als zijn ploegmaat. Na affluiten ging de discussie verder, netjes in beeld gebracht door de televisie.

In Portugal waren ze niet verbaasd. Very much Fernandes.

Wij zijn dat ook niet, als De Bruyne zijn ploegmaats pusht.

Beider cijfers zijn dit seizoen top, in aanvallend opzicht.

Bruno Fernandes dit seizoen: 10 competitiewedstrijden gespeeld, 7 goals (drie strafschoppen), 4 assists. In de CL: 6 wedstrijden, 4 goals en 1 assist.

Kevin De Bruyne dit seizoen: 9 competitiewedstrijden gespeeld (en in totaal 53 minuten minder dan de Portugees), 2 goals (beide op strafschop), 6 assists. In de CL: 2 wedstrijden gespeeld, geen goals, maar wel 4 assists.

Er is met de komst van Fernandes in januari, a new kid in town, die King Kev naar de kroon steekt. De Bruyne heeft dit seizoen dan wel meer assists, maar volgens de statistieken biedt hij minder doelkansen (7 minder) dan Fernandes aan aan zijn ploeggenoten. Bovendien maakte hij ook nog geen goal uit open play.

De Portugees speelt wat dieper dan onze landgenoot, wat maakt dat hij in dit soort stats wat beter scoort. Het geeft de derby extra piment. Wie is vanavond het meest belangrijk voor zijn ploeg?

