Wie is de beste keeper ter wereld?

Na 1589 dagen staat Thibaut Courtois mogelijks weer op het veld tijdens een Madrileense derby. Zijn laatste optreden in die broedermoord onder hoofdstedelingen vond plaats in het Estadio da Luz in Lissabon. Hij verdedigde toen de kleuren van kleine broer Atlético. Nadat de mannen van Diego Simeone achtereenvolgens Milan, Barça en Chelsea hadden uitgeschakeld, speelden ze de finale van de Champions League 2013/14, het seizoen waarin ze ook de Spaanse titel wonnen. In die finale stonden de Colchoneros lang op voorsprong na een goal van Diego Godín, maar Sergio Ramos dwong verl...