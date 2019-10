Vanavond speelt Nederland tegen Noord-Ierland. De meeste ogen zullen vooral gericht zijn op de jonge Nederlandse spits Donyell Malen, die de doelpunten aaneenrijgt voor club en land. Een korte kennismaking.

We schrijven 14 september dit jaar. PSV - Vitesse. Zoals wel vaker in de Nederlandse Eredivisie werd er weer met de vleet gescoord. 5-0 werd het in een wedstrijd die, zoals u wel zal vermoeden, nooit echt spannend was. Een ordinaire forfaitstand zou u dan kunnen denken, maar vergis u niet. Deze wedstrijd zal nog lang herinnerd worden als dé dag waarop een jongen van het nietszeggende Nederlandse eiland Wieringen er maar liefst vijf (!) binnen jaste. Vijf doelpunten scoren in één wedstrijd, dat deden nog maar twee spelers hem voor. De laatste van die twee was Marco van Basten... 35 jaar geleden. De naam van het nieuwe Nederlandse fenomeen? Donyell Malen.

