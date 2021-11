Na de overname van Newcastle United was het uitkijken naar welke toptrainer aan het hoofd van de toekomstige miljardenploeg zou komen: Zidane, Conte, Emery of zelfs Roberto Martinez? Uiteindelijk kwam ietwat verrassend Eddie Howe uit de hoed van de Saudi's.

De 43-jarige Howe is vooral bekend van zijn passages als speler en trainer bij Bournemouth. Na zijn spelerscarrière mocht hij al snel aan de slag als coach bij The Cherries.

In de 10 jaar dat de Engelsman er trainer was, bracht hij de club van de kelder van de League Two (de Engelse 4e klasse) helemaal naar de Premier League. Na de degradatie twee seizoenen geleden kondigde hij zijn vertrek aan.

Howe, die bij Newcastle een contract kreeg tot 2024, wordt geprezen om zijn toewijding aan het vak en zijn werkethiek. Dankzij zijn gedrevenheid slaagt hij er telkens in om een kleedkamer samen te brengen en een goede band te creëren met de spelers.

Ook de connectie met de fans is voor hem erg belangrijk. Bij een traditieclub als Newcastle, dat rekent op een trouwe achterban, kan dit een argument zijn dat in het voordeel van de Engelsman heeft gespeeld.

Veel tegengoals

Howe heeft de reputatie van steeds positief en aanvallend voetbal te willen brengen waarbij hij risico's durft te nemen. De kritiek dat zijn ploeg daardoor verdedigend vaak erg open staat en veel tegendoelpunten slikt, neemt hij er graag bij.

Terwijl de prestaties van de eventuele toekomstige topclub door de buitenwereld met argusogen zullen worden bekeken, zal hij een team moeten vormen dat het competitieve karakter heeft dat de nieuwe eigenaar verlangt. Geen evidentie in de wetenschap dat er nog veel onduidelijkheid heerst over de concrete plannen van de Saudi's.

Behoud

In de huidige situatie van Newcastle, zonder zege voorlaatste op zes punten van een veilige plaats, wordt er met Howe wel iemand binnengehaald die het gewoon is te vechten tegen de degradatie.

De eerste en misschien wel belangrijkste doelstelling om de opgang niet al voor ze gestart is drastisch af te remmen, is namelijk het behoud verzekeren.

Daarvoor zal reeds in de wintermercato het maximum worden gedaan en uitgegeven om 'The Magpies' naar een veiligere haven te loodsen. Het zal vervolgens van de verdere resultaten afhangen of Howe een kans zal krijgen om op de langere termijn ook effectief als trainer bij een 'topclub' aan de slag te gaan.

Door Ruben Courant

