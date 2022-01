Na onder meer Leandro Trossard en Charles De Ketelaere onder zijn hoede te hebben gehad, beschikt Philippe Clement bij Monaco opnieuw over een erg beloftevolle Belg. Wie is de 19-jarige Eliot Matazo?

Kan je in Monaco al spreken van het Philippe Clement-effect? Deze week maakte de club uit het prinsdom namelijk bekend dat jonge Belg Eliot Matazo zijn contract verlengd heeft tot 2026. Of Clement er veel mee te maken heeft, is koffiedik kijken. Feit is wel dat de Belgische coach wat ziet in zijn nieuwe poulain, want Matazo mocht in zijn eerste wedstrijd al meteen aan de aftrap komen en deed dat niet onaardig naast Aurélien Tchouaméni, een ander toptalent.

Matazo werd op 15 feburari 2002 geboren in het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe uit twee Congolese ouders. Dat het voetbal hem echt in het bloed zit, kon je snel zeggen, want al op zijn zesde ging hij aan de slag aan de andere kant van de hoofdstad bij Anderlecht. Daar doorliep hij alle jeugdeltfallen, was hij bijna telkens kapitein en stond hij bekend als een van de grootste talenten van Neerpede. 'Bij Anderlecht maakte hij deel uit van een sterke generatie van 2002 met ook nog Jérémy Doku, een goeie vriend van hem', vertelde Mohamed Ouahbi, een van zijn jeugdcoaches bij paars-wit, aan RMC Sport. 'Technisch is hij erg sterk, zijn loopvermogen is ongezien en hij blijft altijd rustig aan de bal. Matazo heeft echt alles.'Bij Anderlecht blijft de jonge middenvelder echter niet lang. Op zijn zestiende weigert hij een nieuw contract te tekenen bij de Belgische recordkampioen en heeft hij de topclubs voor het uitkiezen. Manchester United, Bayern, Dortmund, Manchester City en Juventus zijn geïnteresseerd in de 16-jarige Belg, maar de keuze valt op Monaco. 'Anderlecht wou me houden, maar het project van Monaco wist me te overtuigen' vertelde hij daar zelf over aan Monaco Tribune. 'Het is een historische club die al veel jongeren lanceerde en een mooie vitrine voor andere Europese clubs. Het was me nooit te doen om het geld, zoals in de Belgische pers werd gezegd. Het project overtuigde me. In Manchester of bij Bayern waren er minder zekerheden en dan is de keuze snel gemaakt.'In het prinsdom kon zijn avontuur echter niet slechter beginnen. Een heupblessure zorgde er meteen voor dat Matazo acht maanden aan de kant moest blijven. Maar de grote belofte vocht terug - zijn motto is dan ook niet voor niets 'No pain, no gain' - en mocht twee jaar later mee op stage met de A-selectie. De net aangestelde coach Niko Kovac zag heel wat in de Belgische youngster en nam hem op bij de grote jongens. Dat seizoen (welk seizoen?) mocht hij aantreden in 14 wedstrijden, waarvan voornamelijk bekerduels tegen kleinere teams. Matazo moet dus nog wat geduld hebben om het echt tot een basisspeler te schoppen. Met kleppers als Tchouaméni en Cesc Fabrègas voor hem, is het wachten op kansen. Maar dat doet het ex-jeugdproduct van Anderlecht wel. 'Hij is een wat introvert persoon, goed opgevoed en met veel respect voor de oudere spelers en de hiërarchie binnen de ploeg. Hij heeft zin om te leren, werkt veel en wil altijd beter doen. Op training is hij ook vaak bij de eersten die zich aanmelden', vertelde David Bechkoura, zijn jeugdcoach bij Monaco.Wat de jonge middenvelder zo sterk maakt, is zijn mentaliteit. Ook naast het veld is hij steeds bezig met zijn job. 'Je hebt er die vakantie nemen tijdens de winterstop, maar zo is Eliot niet', is zijn personal coach Ronald Kabeya erg lovend bij RMC Sport. 'Hij krijgt een programma van de club en dan zien we samen wat hij nog extra kan doen. Eliot investeert in zijn lichaam. Zo liet ik hem eens een apparaat zien om beter te recupereren en de volgende dag had hij het al in huis gehaald.'Bij Monaco wordt Matazo met twee Franse ex-internationals vergeleken. Eentje daarvan is Claude Makélélé, vanwege zijn laag zwaartepunt en de gedeelde Congolese roots. Maar de persoon met wie hij het meest wordt vergeleken, is Rio Mavuba, een iets minder bekende ex-speler van Lille. De bijnaam van de jonge middenvelder bij Monaco is zelfs 'Rio' geworden. 'Volgens sommigen lijken onze stijlen wat op elkaar. De Fransen zien iets van hem in mij', vertelde Matazo aan La Dernière Heure. Ouahbi over de sterke punten van Matazo: 'De bal recupereren, naar voren trekken en de laatste pass geven, dat is Eliot ten voeten uit.' Een middenvelder die het leven van de tegenstander knap lastig maakt en dan de aanval als eerste opzet. Hij valt dus ook een beetje te vergelijken met Youri Tielemans, een ander jeugdproduct van paars-wit. 'Die vergelijking vind ik echt kloppen', gaat Matazo verder bij La DH. 'Ik zag hem vaak spelen bij Monaco. Nu volg ik zijn carrière nog steeds. Hij is een van mijn voorbeelden.'Het geduld van Matazo betaalt zich al na een seizoen uit. Sinds vorige zomer is hij namelijk een vaste naam in de wedstrijdkern van Monaco. Bij 11 wedstrijden in de Ligue 1 mocht hij dit seizoen aan de aftrap komen. In totaal staat de teller momenteel op 18 matchen, dat is al beter dan zijn hele vorige seizoen. Scoren of assists geven, is echter minder zijn ding. Dit seizoen kon hij namelijk op die manier nog niet beslissend zijn. Door de goede prestaties kwam hij ook al op de radar te staan van Jacky Matthijssen, de coach van de Belgische beloften. 'Het gebeurt zelden dat ik zo verrast ben door een speler die ik voor het eerst ontmoet. Hij maakte onmiddellijk indruk door zijn techniek, inzet, vista, ...', vertelde Matthijssen na Matazo's debuut voor de U21 in september vorig jaar. En ook in de volgende twee wedstrijden mocht de youngster van Monaco aan de match beginnen. De vraag stelt zich dan ook of een selectie voor de Rode Duivels de volgende stap is? 'Het is logisch dat mensen over mij praten nu ik veel wedstrijden speel', steekt Matazo zich niet weg bij Eleven Sports. 'De nationale ploeg is een droom, maar wordt wel steeds meer het doel. Al ben ik er echt niet dagelijks mee bezig. Dat komt als ik goed presteer met Monaco. Ik voel dan ook geen druk maar ben wel blij dat ik wat in de schijnwerpers kom te staan. Dat is altijd leuk.'Matazo weet dus wat te doen onder Clement. Per slot van rekening zal de jonge Belg nu meer gevolgd worden dan voordien en heeft hij een coach die al enkele andere landgenoten naar de Rode Duivels kon leiden. Stapt Matazo in de voetsporen van De Ketelaere en consorten?