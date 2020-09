Elke week zetten we hier een jong talent in de spotlights. Deze week: Fábio Silva, voor maar liefst 40 miljoen euro verhuisd van FC Porto naar Wolverhampton Wanderers.

Aan zijn statistieken heeft Fábio Silva zijn transfer zeker niet te danken. In het seizoen 2019/20 bij het kampioenenelftal van coach Sérgio Conceição (ex-Standard) geraakte de 18-jarige spits slechts aan één doelpunt in twaalf optredens. In de hiërarchie moest de jeugdinternational vooral geduld oefenen in de schaduw van Moussa Marega (12 goals), Tiquinho Soares (10), Luis Díaz (6) en Jesús Corona (4).Opzien baarde de aanvaller wel in de UEFA Youth League. De broer van Lazioprof en verdediger Jorge Silva (21) won op 29 april 2019 in Nyon de finale met 3-1 van Chelsea. Zonder zelf te scoren, maar zijn meerwaarde was groot geweest: hij maakte vijf doelpunten en gaf vier assists in negen duels in die (jeugd)competitie.Afgelopen weekend kwam Fábio Silva op een zevende stek de top tien binnen van duurste voetbaltieners aller tijden. Want het sterk Portugees getinte Wolverhampton Wanderers, met naast trainer Nuno ook nog negen andere profvoetballers met die nationaliteit onder contract, weekte het toptalent voor 40 miljoen euro (en tot 2025) los bij FC Porto. Op de ranglijst blijft Kylian Mbappé koploper, want PSG betaalde in 2018 145 miljoen euro aan AS Monaco. João Félix (2019, 126 miljoen euro, van Benfica SL naar Atlético Madrid) en Matthijs de Ligt (2019, 75 miljoen euro, van Ajax richting Juventus) vervolledigen het podium.Ter vergelijking: Wolverhampton betaalde tweemaal zo veel voor de zoon van ex-prof Jorge Silva dan Borussia Dortmund aan RB Salzburg voor Erling Haaland. Het is duidelijk dat Wolves maximaal geprofiteerd heeft van de goede relatie met de Portugese topmakelaar Jorge Mendes (ook de zaakwaarnemer van Cristiano Ronaldo) om Fábio Silva naar Molineux te lokken en daarmee andere Europese topclubs te verschalken.Silva komt alleszins toe met een indrukwekkende reputatie. De spits ontpopte zich in de clubgeschiedenis van FC Porto tot de jongste debutant ooit en de jongste doelpuntenmaker aller tijden. Met zijn stevige transfersom wordt hij de duurste aankoop ooit voor de Wolves. Dat record neemt hij over van de Mexicaan Raúl Jiménez (29), die in april 2019 voor 38 miljoen werd overgenomen van Benfica SL. Op termijn moet Fábio Silva, die rugnummer 17 kreeg toebedeeld, diens opvolger worden.'Onze scouting volgde Fábio al sinds zijn periode bij de nationale ploeg van Portugal U16', gaf Jeff Shi, de Chinese voorzitter van Wolves, mee. 'Hij is de beste nummer 9 van zijn leeftijdsgroep overal in Europa. Wat er vooral uit springt, dat is naast zijn ongelofelijke technische bagage vooral zijn voetbalintelligentie.'De Wolves, die op 11 augustus voor het laatst officieel een wedstrijd afwerkten met de (verloren) Europa League-kwartfinale tegen de latere winnaar FC Sevilla komen in de Premier League pas op maandag 14 september voor het eerst in actie. Dan maken de Wolves de verplaatsing naar promovendus Sheffield United.