Een jaar nadat Kai Havertz vertrok bij Bayer Leverkusen heeft de Duitse topclub alweer een nieuw Duits toptalent in zijn kern met Florian Wirtz. Een kennismaking met de 18-jarige middenvelder.

Dit seizoen is hij om de 36 minuten betrokken bij een doelpunt. Een sterke tussenbalans na vier wedstrijden in de Bundesliga en eentje in de Europa League. In slechts twee van die vijf wedstrijden had hij geen dubbele cijfers (doelpunt én assist), bij die andere drie wél. Het moge duidelijk zijn, op zijn 18e heeft Florian Wirtz al een dragende kracht bij Bayer Leverkusen.

...

Dit seizoen is hij om de 36 minuten betrokken bij een doelpunt. Een sterke tussenbalans na vier wedstrijden in de Bundesliga en eentje in de Europa League. In slechts twee van die vijf wedstrijden had hij geen dubbele cijfers (doelpunt én assist), bij die andere drie wél. Het moge duidelijk zijn, op zijn 18e heeft Florian Wirtz al een dragende kracht bij Bayer Leverkusen.Voor de Duitse kenners zijn die cijfers niet zo'n verrassing. Sinds zijn debuut in mei 2020, na de coronabreak toen, maakte hij indruk in de hoofdmacht van Leverkusen. 'Hij is een uitzonderlijk talent', vertelde Theo Bosz, de coach die hem liet debuteren, aan het Nederlandse VI. 'Zoiets kom je als trainer maar één of twee keer tegen in je carrière. Matthijs de Ligt was de andere.'Nog maar enkele maanden voor zijn debuut was hij overgekomen naar Leverkusen, nadat hij zijn opleiding had gekregen bij FC Köln. Twee jaar later is hij dus niet meer weg te denken bij Leverkusen en zit hij zelfs al aan 52 wedstrijden. Het leverde hem vorig jaar in maart zelfs een eerste selectie voor de Mannschaft op, toen nog onder Joachim Löw. Debuteren deed hij nog niet en in juni mocht hij dan mee naar het EK voor Beloften, waar hij overigens schitterde in de kwartfinale tegen Nederland (2-1-winst met 2 doelpunten van Wirtz). De wereld maakte toen een eerste keer echt kennis met de aanvallende middenvelder.Zijn debuut voor de A-ploeg kwam deze maand onder nieuwe bondscoach Hansi Flick. Als jongste Leverkusenspeler ooit mocht hij op 2 september zijn opwachting maken tegen Liechtenstein. In de volgende wedstrijd tegen Armenië gaf hij zelfs een assist. Bondscoach Flick was vol lof voor zijn nieuwe middenvelder: 'Hij is een enorme aanvulling op de selectie vanwege de zorgeloosheid waarmee hij voetbalt. Hij is simpelweg een uitstekende technicus, is erg creatief, heeft een goed schot, maakt veel meters en is snel. Hij heeft het complete pakket.'Bij Duitsland behoort Wirtz tot een nieuwe ijzersterke generatie met ook nog Jamal Musiala (Bayern), Karim Adeyemi (RB Salzburg), Ridle Baku (Wolfsburg), Florian Neuhaus (Mönchengladbach) en zijn voorganger bij Bayer Leverkusen Kai Havertz (Chelsea). Allemaal topvoetballers en dat te denken dat Duitsland nog maar enkele jaren geleden geen jong talent vond.En het is niet enkel Flick die grote fan is van Wirtz, ook Leverkusendoelman Lukas Hradecky stak de loftrompet af: 'Hij is een geweldige voetballer. Ook een beetje brutaal, maar dat is niet slecht. Hij loopt voorop en laat met zijn mentaliteit zien hoe je op 18-jarige leeftijd je Bundesliga-wedstrijden moet spelen. Petje af, ik hoop dat hij nuchter blijft.'Dat nuchter blijven, lijkt voorlopig nog wel te lukken. Hoe een leider Wirtz op het veld is, zo schuchter is hij ernaast. Ook de aandacht die hij nu krijgt door zijn prestaties, vind hij niet zo erg leuk. Het is een rust die hij de komende maanden en jaren zeker zal moeten behouden, want de club plakte een transferprijs van meer dan 100 miljoen euro op zijn kop. Verschillende topclubs azen ook al op de jonge Duitser, maar Bayer lijkt zeker deze zomer nog niet te verkopen. Daar kan binnen een paar seizoenen echter wel verandering in komen, want Leverkusen beseft ook maar al te goed dat het zijn talenten niet al te lang kan bijhouden, zie Kai Havertz die vorig jaar nog voor 80 miljoen vertrok naar Chelsea. Net zoals bij de aanvaller heeft de club ook met Wirtz een belofte dat het ieder bod serieus neemt en voorlegt aan zijn speler. In de wandelgangen wordt al gefluisterd dat een transfer bespreekbaar zal zijn in 2023, dan kan Leverkusen opnieuw op zoek naar een nieuwe opvolger voor Havertz en Wirtz. De druk op de jeugdopleiding wordt dus groot.