Antwerp moet donderdagavond naar Noorwegen in de derde voorronde van de UEFA Conference League. Met Lillestrøm SK heeft The Great Old een niet te onderschatten tegenstander tegenover zich, waar wel wat talent rondloopt. Een van die spelers is verdediger Igoh Ogbu.

'Dit wordt een echt grote speler', kopte de Noorse krant Aftenposten toen Igoh Ogbu op 17-jarige leeftijd naar topclub Rosenborg trok. Vijf jaar later heeft de jonge Nigeriaan die verwachtingen nog niet kunnen inlossen. De 22-jarige verdediger geldt al enkele jaren als een groot talent in Noord-Europa, maar zijn doorbraak laat nog steeds op zich wachten. Als tiener werd hij door Rosenborg opgepikt uit de jeugd van Gombe United, een middenmotor in de Nigeriaanse eerste klasse. Zijn interlands bij de U20 van Nigeria leken zijn status als opkomend talent te bevestigen.

Maar het verging hem daar moeilijker dan verwacht en nadat hij in de eerste seizoenen als profspeler nauwelijks aan spelen toekwam, werd hij tweemaal uitgeleend aan Noorse tweedeklassers. Daar kwam hij meer aan de bak, maar niet genoeg om het ambitieuze Rosenborg te bekoren. In 2021 werd hij dan maar verkocht aan Lillestrøm, waar het echter meteen klikte.

Ogbu speelde al bijna elke minuut voor Lillestrøm dit seizoen - de Noorse competitie vat aan begin februari en is ondertussen al 17 speeldagen ver. Met zijn 1 meter 87 en sterke lichaam is hij een waardige tegenstander voor spitsen als Michael Frey of Vincent Janssen. Maar hij is ook voetballend sterk en vindt regelmatig de weg naar het net, zo getuigen zijn 3 doelpunten en twee assists dit seizoen.

Wie goed presteert, wordt natuurlijk ook opgemerkt en dat geldt ook voor de Nigeriaan. Volgens Turkse media zou hij zelfs een echt grote transfer kunnen maken naar Trabzonspor, de ploeg die vorig seizoen verrassend kampioen werd en in de laatste voorronde van de Champions tegen Kopenhagen moet strijden voor een plekje in de groepsfase. Voor de jonge Nigeriaan zal Trabzonspor niet al te diep in de geldbuidel moeten tasten. Volgens Transfermarkt is hij één miljoen euro waard.

Maar eerst wacht dus de confrontatie met Antwerp. Een goede prestatie tegen een gerenommeerde spits als Janssen zou een ideaal lanceerplatform kunnen zijn voor de getalenteerde verdediger. Het zijn ook zijn eerste stappen in het Europees voetbal, ideaal dus om zichzelf te bewijzen en The Great Old het vuur aan de schenen te leggen.

