Ivan Toney is de huidige topschutter in de Engelse tweede klasse. Wie is hij?

Matthew Benham doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar in de opkomst van data-analyse in het voetbal is hij een invloedrijk persoon. De Londense eigenaar van Brentford FC is geen doorsnee zakenman, maar verzamelde zijn fortuin door te gokken op voetbalresultaten en via zijn eigen gokbedrijf SmartOdds.Met wiskundige modellen probeerde Benham ondergewaardeerde ploegen te zoeken waarvan de noteringen te hoog lagen. Op een gelijkaardige manier voert zijn club het transferbeleid. 'We gebruiken niet zomaar statistieken, maar doen dit op een wetenschappelijke manier om zaken te voorspellen', vertelde hij aan The Guardian.Zo zocht Brentford de afgelopen jaren voornamelijk naar onderschatte spelers in Frankrijk, Scandinavië, Duitsland en natuurlijk in Engeland. De club maakte op die manier al tientallen miljoenen winst op spelers als Saïd Benrahma (West Ham), Ollie Watkins, Ezri Konsa, Scott Hogan (allen Aston Villa), Neal Maupay (Brighton), Andre Gray (Burnley) en Chris Mepham (Bournemouth). Daar zou de volgende zomer Ivan Toney bij kunnen komen, de huidige topschutter in The Championship.Win-winsituatieIvan Toney arriveerde als jeugdproduct van Northampton zes jaar geleden in Newcastle. De 19-jarige spits moest een onderdeel vormen van een club die af wilde van het oer-Britse kick-and-rushimago. In diezelfde transferperiode haalden The Magpies Georginio Wijnaldum (PSV), Aleksandar Mitrovic, Chancel Mbemba (beide Anderlecht) en Florian Thauvin (Marseille) naar de Tyneside.Newcastle raakte verwikkeld in een degradatiestrijd, waardoor het terugkeerde naar het aloude fysieke voetbal, de snelste weg naar doel. De Spaanse topcoach Rafael Benítez trachtte de club verrassend uit de nood te helpen, maar mocht van zijn assistenten geen jeugdspelers gebruiken. 'Ik vroeg welke jonge talenten we konden gebruiken, maar mijn staff zei: "Neen, niet nu", waarna Toney werd verhuurd. Ik heb nooit met hem kunnen trainen, maar dat was niet mijn beslissing', vertelde de trainer aan The Athletic. Gedurende drie seizoenen in het noordoosten van Engeland zou de spits met Jamaicaanse roots zes keer worden verhuurd en amper vier keer spelen als invaller. In 2018 polste derdeklasser Peterborough bij Newcastle wat Toney zou moeten kosten, want het scoutingsteam was gek van hem. 'We voelden dat hij op het hoogste niveau kon spelen, maar dat hij nog een jaar of twee nodig had', wist voorzitter Darragh Mac Anthony. Uiteindelijk betaalde hij 600.000 pond met een doorverkooppercentage van dertig procent. 'Een win-winsituatie.'Harry Kane'Ik kreeg geen eerlijke kans', vond Toney zelf. 'Daarom vertrok ik naar een ploeg waar ik voelde dat ik werd gewaardeerd.' In zijn eerste seizoen voor The Posh scoorde de Jamaicaanse Engelsman zestien keer, een jaar later gevolgd door 24 doelpunten en een topschutterstitel. Verschillende Premier Leagueteams hadden de doelpuntenmaker op hun radar, net zoals Celtic.Uiteindelijk was het Brentfords wervingsteam dat beet had. Het bood in januari al voor hem, maar moest tot de zomer wachten om de spits in te lijven. Zeven miljoen euro was voldoende en het blijkt alweer een koopje. Met 27 goals voert hij wederom de topschuttersranglijst aan én daar voegt hij nog eens negen assists aan toe.Thomas Frank, hoofdcoach van Brentford, is erg onder de indruk van zijn nieuwe spits. "Zulke cijfers zijn gestoord in deze competitie. Het toont hoe compleet hij is. Enkel Harry Kane doet normaal gezien zo goed in beide categorieën", verkondigde hij na de overwinning tegen Blackburn.Volgens de Britse tabloids lopen nu nog meer Premier Leagueclubs wild van de groeibriljant. Het huidige record voor een uitgaande transfer is 30 miljoen euro voor Ollie Watkins naar Aston Villa vorig jaar. Het zou wel eens goed kunnen, zeker in een post-coronatijdperk, dat Toney dit verbreekt.