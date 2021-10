Dinsdagavond speelt Club Brugge tegen Manchester City. Bij de Citizens loopt de duurste speler ooit in de Premier League rond: Jack Grealish (26). Portret van een cultspeler die een familiedrama, derdeklassevoetbal en een bijna-doodervaring overwon.

We dachten tijdens het voorbije EK even dat de jaren 90 terug waren en er een nieuwe Spice Boy was opgestaan, de lange haren met een diadeem in bedwang gehouden zoals bij David Beckham. Of de jaren 80, toen onverschrokken voetballers met afgezakte kousen en zonder scheenbeschermers over het veld banjerden. Maar het was weldegelijk 2021 en onder de afgezakte kousen van Jack Grealish zaten kleine scheenbeschermers verscholen. En die lange haren is hij ondertussen ook alweer kwijt. De Instagramgeneratie wil elke dag wat nieuws. Maar het zou dwaas zijn om Grealish tot zijn uitstraling te reduceren. Anders zouden Pep Guardiola en Manchester City geen 100 miljoen pond (117 miljoen euro) voor hem neertellen. Die kousen draagt Grealish zo al van bij de jeugd van Aston Villa. Als invaller plukte hij het laatste paar uit de mand en die waren door herhaaldelijk wassen zo gekrompen dat hij ze niet over zijn stevige kuiten kreeg. Hij speelde die dag dus met afgezakte kousen en omdat hij sindsdien geregeld in de basis mocht opdraven, hield hij de gewoonte aan uit bijgeloof. Geloof en bijgeloof liggen dicht bij elkaar in het katholieke gezin waar Jack Grealish in opgroeide. Hij is geboren in Birmingham, maar drie van zijn vier grootouders zijn van Ierse komaf. Daarom speelde hij als kind ook even Gaelic football, maar de lokroep van het voetbal haalde snel de bovenhand. Als zesjarige sloot hij zich aan bij een club en dat werd natuurlijk Aston Villa, want zijn vader Kevin was een grote fan. Het is uitgerekend wanneer Kevin Grealish in 2000 in Londen is voor de halve finale van de FA Cup tegen Bolton dat hij een vreselijk telefoontje krijgt en onmiddellijk terugkeert. Zijn negen maanden oude zoontje, het jongere broertje van Jack, is overleden aan wiegendood. Jack is op dat moment nog net geen vijf, maar hij zal zich Keelan blijven herinneren. Het gezin wordt nadien nog eens getroffen, want Jacks zusje Holly lijdt aan hersenverlamming - het maakt hun onderlinge band heel hecht. In de jeugdreeksen laat Jack Grealish zich opmerken, maar het is pas op zijn zestiende dat het bestuur echt belangstelling voor hem toont, niet toevallig op het moment dat hij in het gezelschap van zijn vader en een makelaar gespot wordt in het restaurant van Rio Ferdinand. Bij Aston Villa zijn ze ervoor beducht dat hun goudhaantje, als jeugdspeler, bijna gratis naar Manchester zou vertrekken: hoe belachelijk zouden ze zich dan maken als hij later een ster wordt. Meteen regelen ze een meeting met de familie Grealish, waarop een goed voorstel ter tafel ligt. Bovendien zet coach Alex McLeish (later nog coach bij KRC Genk) de zestienjarige bij de eerste ploeg op de bank voor de wedstrijd tegen Chelsea. Een droom komt uit voor de jonge Villafan. Kort daarop tekent hij zijn eerste profcontract. Daarna zal het nog meer dan twee jaar duren voor hij een eerste wedstrijd in het fanionteam mag spelen. Hij wordt als zestienjarige wel gepromoveerd naar de U19, waarmee hij in de NextGen Series (de voorloper van de UEFA Youth League) Europa's grootste clubs het vuur aan de schenen legt. Tussen de oudere jongens steekt hij er toch bovenuit, hij dribbelt vaak twee, drie man, is nog niet tevreden, laat de verdedigers terugkeren en begint opnieuw. De bal lijkt wel aan zijn voet te kleven. Met zijn talent neemt hij de hele ploeg op sleeptouw. Het is slechts een kwestie van tijd voor hij zijn profdebuut mag maken. Dat gebeurt evenwel niet voor Aston Villa. Na een aanvaring met coach Paul Lambert wordt Grealish op zijn achttiende uitgeleend aan traditieclub Notts County in de League One, de derde afdeling. De technische staf ziet meteen dat de jongen eigenlijk veel te goed is voor dat niveau, maar anderzijds kent Notts County een moeilijk seizoen en moet het vechten tegen de degradatie - geen ideale situatie voor een jonge aanvaller. Maar de ook nog jonge coach Shaun Derry gunt Grealish veel speeltijd en de kans om ongestraft fouten te maken. Die betaalt dat vertrouwen gaandeweg terug met enkele belangrijke goals. Ondertussen leert hij om te gaan met tegenstanders die niet op een schop meer of minder kijken. Hij incasseert en staat weer op. Derry merkt wel dat Grealish behoefte heeft een schouderklopjes, die hij zijn jong veulen met veel plezier geeft. Na de winterstop loopt zijn uitleenbeurt af en Aston Villa wil hem terughalen, maar Grealish blijft liever nog wat, om af te maken waar hij aan begonnen is. Notts County weet zich te handhaven in de League One en Derry is ervan overtuigd dat dat niet zou gelukt zijn als Grealish was vertrokken. Op zijn achttiende is hij al een redder in nood. Aan het eind van dat seizoen 2013/14 mag Grealish alsnog zijn debuut maken voor Aston Villa. Kort voor het einde laat Paul Lambert hem invallen tegen Manchester City. Het jaar erop maakt hij geregeld deel uit van de wedstrijdselectie, maar Lambert is voorzichtig met zijn youngster en brengt hem maar met mondjesmaat. De weinige keren dat bij mag meedoen, spat het spelplezier van hem af. In die periode beginnen ook twee landen aan hem te trekken voor hun nationale ploeg. Het is een saga die een hele tijd zal duren (zie kader). Het seizoen 2015/16 is niet zo'n prettige herinnering voor Grealish. Hij mag vaak spelen, maar na zeven nederlagen op rij belandt Aston Villa in de kelder van het klassement. Bovendien heeft Grealish een slechte relatie met de nieuwe coach Remi Garde. Wanneer hij na een 4-0-nederlaag op Everton in een nachtclub wordt gesignaleerd, zet Garde hem terug naar de U21. Wanneer Garde in maart 2016 de laan wordt uitgestuurd, wordt Grealish wel weer opgepikt, maar het mag niet baten. Hij laat zelfs een pijnlijk record noteren: hij verliest alle zestien Premier Leaguematchen waar hij dat seizoen aan deelneemt. Ook al is het niet zijn schuld, hij degradeert met zijn favoriete club wel naar de Championship. Voor het eerst in 28 jaar maakt Aston Villa geen deel uit van de elite. Grealish, als kind al fan van Villa en bovendien met internationale ambities bij de Three Lions in het achterhoofd, is er het hart van in. Het seizoen 2016/17 begint alles behalve goed. Grealish wil zijn club weer op de rails helpen, maar krijgt weinig kansen van de nieuwe coach Roberto Di Matteo. Tijdens de seizoensopener in Sheffield zit Grealish op de bank, Villa verliest. Hij irriteert bovendien zijn coach met enkele escapades in het nachtleven - niet voor het eerst dat hij daar problemen door krijgt. Maar Grealish is zo goed dat zijn ploegmaats niet begrijpen waarom hij niet speelt. En ook het bestuur vindt de gang van zaken maar niks. Na amper elf wedstrijden, wanneer Villa negentiende staat, krijgt Di Matteo zijn ontslag. Steve Bruce, oud-speler van Manchester United, neemt over. Grealish' debuut onder Bruce verloopt ook al niet gelukkig, hij ontsnapt aan rood wegens natrappen, maar wordt achteraf toch nog voor drie wedstrijden geschorst. Nadien houdt Bruce hem twee maanden op de bank. Villa eindigt het seizoen troosteloos als negende en de carrière van Grealish lijkt in het slop te zitten. Dat betert niet wanneer hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen ernstig geblesseerd raakt. In een vriendschappelijke wedstrijd krijgt hij bij een kopduel een knie in de rug. Een van zijn nieren scheurt op twee plaatsen, de inwendige bloedingen zijn heftig. Nooit heeft hij zoveel pijn als in die uren, zou hij later zeggen. Met spoed wordt hij naar de operatiekamer gevoerd, waar de chirurg zich verplicht ziet om de harde waarheid te vertellen: 'Jack, het kan zijn dat je dit niet overleeft.' Gelukkig verloopt de ingreep uitstekend, al is hij wel maandenlang buiten strijd. Steve Bruce informeert geregeld hoe hij het maakt. Grealish is vastbesloten om zijn coach voor dat medeleven te bedanken zodra hij weer het veld op mag. Dat lukt slechts gedeeltelijk. Grealish loodst Aston Villa wel naar de play-offs, maar in de finale wordt er verloren van Fulham. De Villans moeten voor het derde jaar op rij aantreden in de Championship. Seizoen 2018/19 begint weer niet goed, met twee zeges in dertien wedstrijden, en Steve Bruce wordt ontslagen. Grealish is zelf drie maanden out met een scheenbeenblessure. Maar wanneer hij terugkomt, heeft de nieuwe coach Dean Smith, zelf van kindsbeen af fan van Villa, een briljante ingeving: hij maakt de 23-jarige Grealish aanvoerder van het team. In zijn eerste match na zijn blessure maakt hij tegen Derby meteen een geweldige goal. Derby is later dat jaar ook de tegenstander in de finale van de play-offs. Dit keer haalt Villa het wel en promoveert het weer naar de Premier League. In haar eerste seizoen opnieuw op het hoogste niveau heeft de club het niet gemakkelijk, maar ze haalt wel de finale van de League Cup, die ze verliest van Manchester City. Twee weken later gaat de wereld in lockdown. Grealish komt nog maar eens in een slecht daglicht te staan wegens extrasportieve redenen: kort nadat iedereen aangemaand wordt om thuis te blijven, botst hij met zijn Range Rover op een paar geparkeerde auto's. De kritiek is striemend. Grealish antwoordt op het veld, wanneer de competitie in de zomer herneemt. Op de laatste dag is hij de bepalende figuur in de zege tegen West Ham, die Villa op de valreep redt. Stilaan gaan er meer stemmen op om hem te selecteren voor de nationale ploeg. Bondscoach Gareth Southgate krijgt zelfs een aanmoedigende por van prins William, een notoire Villafan. Aanvankelijk gaat Southgate daar niet op in, maar wanneer Marcus Rashford zich in september blesseert en verstek moet geven, mag Grealish hem in de selectie komen vervangen. In Denemarken mag hij als invaller zijn internationale debuut maken. Een week later tekent hij een nieuw vijfjarig contract, waarmee Aston Villa de belangstellende clubs Manchester United en Arsenal het nakijken geeft. Om dat in de verf te zetten speelt hij een geweldige wedstrijd tegen kampioen Liverpool. Met twee goals en drie assists zet hij Aston Villa op weg naar een 7-2-zege. In goed zes maanden gaat hij van bad boy naar gevierde held. Een nieuwe maandenlange blessure houdt hem begin 2021 aan de kant. Zijn selectie voor het EK heeft hij te danken aan de nieuwe UEFA-regel die de nationale selecties uitbreidt tot 26 spelers. Op dat EK speelt hij maar nu en dan, al geeft hij in de (onbelangrijke) groepswedstrijd tegen Tsjechië een assist aan Raheem Sterling. Hoe populair hij evenwel is, blijkt wanneer hij in de achtste finale tegen Duitsland mag invallen en het publiek dat op luid gejuich onthaalt. Tegen Oekraïne blijft hij nadien op de bank, terwijl hij tegen Denemarken in de halve finale mag invallen en op het einde ... weer vervangen wordt. Pep Guardiola heeft dan al meer dan genoeg gezien. Hij telt 100 miljoen pond voor Grealish neer, de eerste keer dat zo'n hoog bedrag wordt uitgegeven aan een Britse voetballer. De eerste keer ook dat een Premier Leagueclub zo'n som betaalt. Voor het eerst in zijn carrière mag Jack Gealish naar de Champions League.