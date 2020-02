Barcelona heeft met Martin Braithwaite eindelijk zijn nieuwe aanvaller te pakken. De overgang van de Deen is om meerdere redenen opvallend te noemen.

Na de blessure van Ousmane Dembélé mocht Barça uitzonderlijk een nieuwe speler kopen buiten de officiële transferperiode. Heel wat (verrassende) namen passeerden de revue, maar uiteindelijk viel de keuze op Martin Braithwaite van degradatiekandidaat Leganés. Barcelona kreeg veel kritiek voor het gebruiken van zijn zogenaamde 'medische joker' en de voetballer zelf oogstte bij zijn voorstelling vooral hoongelach met zijn pogingen tot technische hoogstandjes. Dat Braithwaite donderdagavond in het Camp Nou stond, mag een straf verhaal heten. De zoon van een Guyaanse vader en een Deense moeder zat tussen zijn vijfde en zijn zevende in een rolstoel. De kleuter leed aan de ziekte van Legg-Calvé-Perthes, een aandoening bij kinderen waardoor de heup misvormd wordt bij te zware belasting. 'Ik voelde me belachelijk', liet hij enkele jaren geleden optekenen in een interview met FourFourTwo. 'Er moest voor mij worden gezorgd als voor een baby. Toen de dokter zei dat ik opnieuw mocht lopen, voelde het alsof mijn leven opnieuw begon'.De talentvolle Braithwaite begon opnieuw te voetballen en werd in zijn academie opgemerkt door eersteklasser Esbjerg EB, waar hij na een korte tussenstop bij FC Midtjylland zijn profdebuut maakte in 2009. Na vier jaar, 89 matchen en 17 goals vertrok de aanvaller, die intussen ook Deens international was geworden, naar Frankrijk. Bij Toulouse kende Braithwaite zijn beste periode. Hij kwam niet alleen tot 35 treffers in 136 wedstrijden, maar werd ook geroemd voor zijn sterke persoonlijkheid. De Deen kreeg de kapiteinsband in La Ville Rose en beloofde in de zomer van 2016 1.000 euro aan het goede doel te schenken per doelpunt dat hij maakte. Hij deed dat seizoen uiteindelijk twaalf keer de netten trillen. Via Middlesbrough en Bordeaux kwam de globetrotter begin 2019 in Spanje terecht. Bij Leganés, dat dit seizoen op de rand van degradatie staat, scoorde hij afgelopen jaar in totaal dertien keer. Geen indrukwekkende cijfers eigenlijk en dus deed zijn transfer heel wat Catalanen de wenkbrauwen ophalen. Toch is er met het oog op de Clásico van 1 maart ook goed nieuws voor de fans van de Blaugrana: zijn allereerste doelpunt op het Iberisch schiereiland maakte Braithwaite tegen Real.