Vanavond staat PSG eindelijk in de finale van de Champions League. Als het die vanavond wint, gaat de grote droom van voorzitter Nasser El-Khelaïfi in vervulling, maar wie is de man achter de Parijse club?

PSG is al enkele jaren een van de grootste clubs ter wereld. De club veroverde in geen tijd de Ligue 1 en vanavond kan het ook eindelijk de Champions League in de kast zetten. Dat is eigenlijk de enige trofee die echt van tel is in Parijs sinds de Qatari er overnamen. Hoe die in Frankrijk belandden is een verhaal op zich, maar ook hoe ze de club nu runnen.

Paris Saint-Germain houdt er een bizarre bedrijfsvoering op na. De Franse krant Le Monde nam het op zich om een portret te schrijven van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. Die is vorige zomer amper twee dagen op kantoor geweest, schat Le Monde. Haar journalisten bivakkeerden op PSG om de beruchte Al-Khelaïfi, ook bekend onder het letterwoord NAK, te kunnen spreken. Ze zijn er uiteindelijk niet in geslaagd. Titel van hun kluchtige artikel was Le patron fantôme: de spookvoorzitter.

Via via bij PSG

De 45-jarige Nasser Al-Khelaïfi is niet hooggeboren. De zoon van een Qatarese parelvisser was begin jaren 2000 tennisprof. NAK schopte het tot de 995e plaats op de wereldranglijst. Hij werd sparringpartner van de toenmalige kroonprins, vandaag de emir. Er groeide een vriendschap uit die de tennisser naar andere hoogten zou katapulteren. In 2006 kwam Al-Khelaïfi aan het hoofd te staan van het opstartende Al Jazeera, de nieuwszender die opereert vanuit Doha. Vervolgens werd hij president van BeIN Media Group, voorzitter van de Qatarese tennisfederatie en Qatarees minister, zij het zonder bevoegdheid.

Daarna werd hij gedropt bij PSG. Al-Khelaïfi runt de club, maar het geld komt van de Qatarese overheid. In feite werd hij Qatars zetbaas voor alles wat met sport en entertainment te maken heeft. Dat Le Monde hem deze zomer niet trof in Parijs, kwam omdat NAK in Hollywood zat. Filmproducent Miramax, opgericht door Harvey Weinstein, zit ook in de portefeuille van BeIN Media. Sinds de MeToo-zaak rond Weinstein draait Miramax vierkant, en Al-Khelaïfi ging persoonlijk poolshoogte nemen.

Straftraining

De voorzitter van PSG is er zelden en tegelijk doet hij op een waanzinnige manier aan micromanagement. Dat levert praktische problemen op, want als NAK er niet is, worden de facturen niet betaald. Meerdere bedrijven moeten nog geld van Paris Saint- Germain. Bij de busfirma die de spelers naar het stadion voert, ligt een rekening van 800.000 euro. Een uitstaande factuur bij hotelketen Accor werd omgezet naar shirtsponsoring. Toen de ploeg een privéjet charterde voor een voorbereidingstoernooi in Oostenrijk weigerde de piloot op te stijgen, tenzij men ter plekke de kerosinekosten voorschoot. De toenmalige manager moest zijn persoonlijke kredietkaart bovenhalen.

Al-Khelaïfi leidt PSG via zijn smartphone. Le Monde publiceerde een compilatie van de standaardantwoorden, verzonden door de voorzitter aan zijn personeel. Het gaat telkens om korte zinnetjes, zonder uitzondering negatief. De vier meest gebruikte zijn: 'It's not enough', 'I need a report', 'I don't understand' en 'I'm not happy'. 'Door het aangeboren wantrouwen van een baas die er uit principe van overtuigd is dat het werk slecht wordt gedaan, loopt het personeel voortdurend op eieren', schreef Le Monde. De club kampt met een golf van burn-outs. Een psycholoog staat de vele overspannen medewerkers bij.

Wanneer Al-Khelaïfi wél aanwezig is, wordt het pas echt link. In maart verloor PSG in de knock-outfase van de Champions League van Manchester United. NAK had een onaangename verrassing in petto. De club nodigde 300 hooligans uit om een straftraining op te luisteren met beledigingen, spreekkoren en Bengaals vuur. De spelers bibberden uit hun sokken. De Qatarese voorzitter is sindsdien mateloos populair bij de harde kern van Paris Saint-Germain. Bij andere clubs krijgt het bestuur de volle laag wanneer er verloren wordt, bij PSG keert de woede zich tegen de spelers.

Lees het volledige artikel in de Plus-zone van Knack.

PSG is al enkele jaren een van de grootste clubs ter wereld. De club veroverde in geen tijd de Ligue 1 en vanavond kan het ook eindelijk de Champions League in de kast zetten. Dat is eigenlijk de enige trofee die echt van tel is in Parijs sinds de Qatari er overnamen. Hoe die in Frankrijk belandden is een verhaal op zich, maar ook hoe ze de club nu runnen. Paris Saint-Germain houdt er een bizarre bedrijfsvoering op na. De Franse krant Le Monde nam het op zich om een portret te schrijven van voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. Die is vorige zomer amper twee dagen op kantoor geweest, schat Le Monde. Haar journalisten bivakkeerden op PSG om de beruchte Al-Khelaïfi, ook bekend onder het letterwoord NAK, te kunnen spreken. Ze zijn er uiteindelijk niet in geslaagd. Titel van hun kluchtige artikel was Le patron fantôme: de spookvoorzitter.De 45-jarige Nasser Al-Khelaïfi is niet hooggeboren. De zoon van een Qatarese parelvisser was begin jaren 2000 tennisprof. NAK schopte het tot de 995e plaats op de wereldranglijst. Hij werd sparringpartner van de toenmalige kroonprins, vandaag de emir. Er groeide een vriendschap uit die de tennisser naar andere hoogten zou katapulteren. In 2006 kwam Al-Khelaïfi aan het hoofd te staan van het opstartende Al Jazeera, de nieuwszender die opereert vanuit Doha. Vervolgens werd hij president van BeIN Media Group, voorzitter van de Qatarese tennisfederatie en Qatarees minister, zij het zonder bevoegdheid. Daarna werd hij gedropt bij PSG. Al-Khelaïfi runt de club, maar het geld komt van de Qatarese overheid. In feite werd hij Qatars zetbaas voor alles wat met sport en entertainment te maken heeft. Dat Le Monde hem deze zomer niet trof in Parijs, kwam omdat NAK in Hollywood zat. Filmproducent Miramax, opgericht door Harvey Weinstein, zit ook in de portefeuille van BeIN Media. Sinds de MeToo-zaak rond Weinstein draait Miramax vierkant, en Al-Khelaïfi ging persoonlijk poolshoogte nemen.De voorzitter van PSG is er zelden en tegelijk doet hij op een waanzinnige manier aan micromanagement. Dat levert praktische problemen op, want als NAK er niet is, worden de facturen niet betaald. Meerdere bedrijven moeten nog geld van Paris Saint- Germain. Bij de busfirma die de spelers naar het stadion voert, ligt een rekening van 800.000 euro. Een uitstaande factuur bij hotelketen Accor werd omgezet naar shirtsponsoring. Toen de ploeg een privéjet charterde voor een voorbereidingstoernooi in Oostenrijk weigerde de piloot op te stijgen, tenzij men ter plekke de kerosinekosten voorschoot. De toenmalige manager moest zijn persoonlijke kredietkaart bovenhalen. Al-Khelaïfi leidt PSG via zijn smartphone. Le Monde publiceerde een compilatie van de standaardantwoorden, verzonden door de voorzitter aan zijn personeel. Het gaat telkens om korte zinnetjes, zonder uitzondering negatief. De vier meest gebruikte zijn: 'It's not enough', 'I need a report', 'I don't understand' en 'I'm not happy'. 'Door het aangeboren wantrouwen van een baas die er uit principe van overtuigd is dat het werk slecht wordt gedaan, loopt het personeel voortdurend op eieren', schreef Le Monde. De club kampt met een golf van burn-outs. Een psycholoog staat de vele overspannen medewerkers bij.Wanneer Al-Khelaïfi wél aanwezig is, wordt het pas echt link. In maart verloor PSG in de knock-outfase van de Champions League van Manchester United. NAK had een onaangename verrassing in petto. De club nodigde 300 hooligans uit om een straftraining op te luisteren met beledigingen, spreekkoren en Bengaals vuur. De spelers bibberden uit hun sokken. De Qatarese voorzitter is sindsdien mateloos populair bij de harde kern van Paris Saint-Germain. Bij andere clubs krijgt het bestuur de volle laag wanneer er verloren wordt, bij PSG keert de woede zich tegen de spelers.Lees het volledige artikel in de Plus-zone van Knack.