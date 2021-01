Wie aan Inter denkt, moet spontaan denken aan Romelu Lukaku. Maar achter hem loopt een even belangrijke speler rond. Maak kennis met Nicolo Barella, de middenvelder die Italië op het komende EK naar de titel moet helpen.

Gelsenkirchen, 5 augustus 2020. Exact negen maanden na de nederlaag in Dortmund, wint Inter in het stadion van Schalke 04, zo'n 35 kilometer verder, in de achtste finale van de Europa League tegen Getafe. Held van de avond: Nicolo Barella. Hij staat niet op het scorebord maar was letterlijk overal te bespeuren op het veld. Conte is deze keer dan ook laaiend enthousiast over de jonge Italiaan. 'Vandaag toonde hij dat hij een belangrijke speler is voor Inter. Hij zit bij de grote jongens nu.'Op negen maanden tijd zette Barella dus enorme stappen. Dat de Italiaanse middenvelder een grote ging worden, was echter al langer bekend. Geboren en getogen in Sardinië, doorging hij alle jeugdelftallen van Cagliari, de ploeg van Radja Nainggolan. Op zijn 17e maakt hij ook zijn opwachting in de A-ploeg en geldt als een groot talent. Maar in hetzelfde jaar degradeert Cagliari en besluit Barella zelf om uitgeleend te worden aan een andere ploeg uit de Serie B, Como. Daar doet hij zes maanden ervaring op vooraleer hij in januari al teruggehaald wordt en zijn jeugdploeg mee helpt aan de promotie. Nadien is Barella niet meer weg te denken uit de ploeg van coach Massimo Rastelli. Zijn echte doorbraak volgt echter een jaar later, in het seizoen 2017/18 onder Rolando Maran. In de zomer wordt hij dan ook gelinkt aan allerlei topploegen zoals Liverpool, Tottenham en enkele Italiaanse clubs zoals Inter en Milan. Liverpool is zo'n enorme fan van de 'Sardinische Gerrard' dat het zelfs LeBron James, een van de aandeelhouders van de club, zou hebben ingeschakeld om de Italiaan binnen te halen. Barella is namelijk een grote fan van de Amerikaanse basketter - hij vernoemde zijn hond al naar The King. Maar voorzitter Tommaso Giulini houdt zijn been stijf, Barella mag niet vertrekken. Een jaar later komt het er dan uiteindelijk toch van. Nicolo Barella mag weg en kiest uiteindelijk voor het Inter van Antonio Conte. Het eerste jaar wordt hij nog verhuurd voor een bedrag van 12 miljoen euro, deze zomer werd hij dan echt overgenomen voor nog eens 28 miljoen. Nicolo Barella is een speler die volledig past in de filosofie van Antonio Conte. Hij kan verdedigen en aanvallen, heeft een enorm uithoudings- en loopvermogen, kan dribbelen, goed passen en zelfs scoren. Wie wil zo'n speler nou niet in zijn team? Bovendien is het een speler die overal kan ingezet worden op het veld. Ideaal voor Conte die wel wat middenvelders ter beschikking heeft met onder meer nog Gagliardini, Vidal, Sensi, Brozovic en Eriksen. Allemaal goeie spelers, maar die vastgeroest zijn op 1 positie.'Ik voel me vooral een mezzala, maar ik kan ook wel spelen als een tien of een verdedigende middenvelder als dat voor het team moet. Het maakt me niet uit waar ik speel', vertelde hij daar zelf al over. Bovendien is Barella een van de redenen waarom Radja Nainggolan wordt uitgeleend aan Cagliari. De Ninja vond dat uiteindelijk ook normaal, volgens hem was er geen plaats voor hem op het middenveld van Inter. 'Ze hebben al een nieuwe Nainggolan met Nicolò Barella', legt hij uit aan de Italiaanse pers. 'Hij doet me denken aan mezelf zes jaar geleden. Hij heeft mijn speelstijl: een pitbull die veel rent en strijdt om de bal. En momenteel is hij al heel belangrijk. Hij zorgt ervoor dat de tien andere spelers goed zijn.'Inderdaad, als er een speler is waar je Barella wel mee kan vergelijken, dan is het wel Radja Nainggolan. Misschien niet qua leefstijl - Barella is vooral een nederige familieman - maar wel qua spelstijl. 'Als ik moest kiezen tussen Engeland of Italië, dan zou ik toch voor die eerste kiezen. Ze zijn er namelijk even verlekkerd op tackles en fouten als ik.' Het zegt genoeg over de ingesteldheid van Barella op het veld.Vorig seizoen proefde de 23-jarige Italiaan al wat van het Italiaans topvoetbal, maar dit jaar is hij helemaal doorgebroken. Met ondertussen al 2 goals en 6 assists in de Serie A doet hij zelfs beter dan heel dat vorige seizoen samen (1 goal en 5 assists). De fans van Inter mogen dus blij zijn met hun nieuwe ster, die zelfs al 'de beste Italiaanse speler van het moment' wordt genoemd.Maar ze zouden bijna vergeten dat Barella eigenlijk de tweede keus was voor Inter. De Nerazzurri wilden namelijk Sandro Tonali, de 'nieuwe Pirlo' van Brescia. Lang leek het ook in polepositie te zitten voor de jonge Italiaanse middenvelder, maar toen jeugdliefde AC Milan op de proppen kwam, zwichtte Tonali en trok hij naar de buren. Inter moest dan maar voor Barella gaan.Ondertussen worden de spelers continu met elkaar vergeleken en lijkt Barella een voorsprong te hebben genomen. Sandro Tonali, die vanavond trouwens tegenover het Inter van Barella staat in de Coppa Italia, lijkt zijn draai niet te vinden bij Milan en kan de hoge verwachtingen nog niet inlossen. Of hoe een tweede keus uiteindelijk toch de hoofdprijs blijkt te zijn. Gezicht van de AzzurriEn dat is ook te zien bij de Squadra Azzurra, de nationale ploeg van Italië. Nicolo Barella doorzwom daar alle jeugdelftallen en speelde op het EK U19, WK U20 en EK U21 - waar hij nog scoorde tegen de Jonge Duivels. En ook bij de grote jongens wist hij snel zijn intrede te maken. Op 10 oktober 2017 maakt de jonge Barella zijn debuut tegen Oekraïne en werd sindsdien titularis. Ondertussen is hij een van de pilaren van het verjongde team van bondscoach Roberto Mancini.Sandro Tonali mag ook daar wel hét grote talent zijn, het is Barella die ondertussen een van de gezichten van de nationale ploeg én naar wie wordt gekeken om Italië op het komende EK naar de titel te loodsen. Kortom, Nicolo Barella is de toekomst van het Italiaans voetbal.