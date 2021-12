Sébastien Haller sloeg iedereen met verstomming tijdens de groepsfase van de Champions League, maar wie is de 27-jarige Fransman van Ajax?

Ajax heeft er opnieuw een record bij. Na de 4-2-zege tegen het Portugese Sporting beëindigen de Ajacieden de Champions Leaguegroepsfase met een perfecte 18/18. Daarmee is het de eerste Nederlandse club die daarin slaagt. De grote man bij dat succes is diepe spits Sébastien Haller. Hij werd in vijf van de zes wedstrijden man van de match en scoorde al tien keer. Daarmee is hij alleen topschutter van deze editie van de Champions League. Het is vooral de vierklapper op de openingsspeeldag tegen Sporting die alle monden deed openvallen. Maar de Fransman met Fransmanse roots - hij doorliep alle Franse jeugdploegen maar koos vorig jaar voor Ivoorkust - bleef maar scoren in de groepsfase. In iedere wedstrijd pikte Haller zijn doelpuntje mee. Er is maar één speler die hem dat voordeed: Cristiano Ronaldo met Real Madrid in 2017/18.Bovendien is Haller de eerste speler die in zijn eerste zes wedstrijden in de grootste Europese competitie weet te scoren. En hij is de speler die het minst lang deed om aan tien doelpunten te komen in de Champions League. Hij onttroonde Erling Haaland die 'pas' na zeven wedstrijden aan dat aantal kwam. Nog een laatste statistiek om het af te leren. Buiten Haller zijn er maar drie spelers die er in slaagden om tien of meer keer te scoren in de poulefase van het kampioenenbal: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski. Een mooi rijtje waar nu ook de spits van Ajax in komt.DoorbraakIn Nederland weten ze al langer dat Haller de goal weet staan. Na zijn opleiding bij het Franse Auxerre belandde de Fransman namelijk bij FC Utrecht, waar hij de pannen van het dak speelde. In bijna 100 wedstrijden kwam hij 51 doelpunten. Die cijfers leverden hem een grote transfer op naar de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt. En ook daar deed Haller de netten meermaals trillen. In 2019 was hij ook onderdeel van een van de meest productieve aanvalslinies van Europa met ook nog Luka Jovic en Filip Kostic. Samen brachten ze Frankfurt dat seizoen naar de halve finales van de Europa League, wat echt zijn grote doorbraak werd. Het was namelijk pas in die fase van het toernooi dat de Duitsers werd uitgeschakeld, na strafschoppen tegen uiteindelijke winnaar Chelsea.Van flop naar wereldspitsIn de zomer van 2019 wou Haller de volgende stap zetten in zijn carrière. Dat werd West Ham United in de Premier League. De Hammers legden zelfs een recordbedrag van 50 miljoen euro op tafel voor de spits. Maar in Londen botste Haller op zijn limieten. In een team met weinig vertrouwen en waar in het midden van het seizoen Manuel Pellegrini werd vervangen door David Moyes, vond Haller zijn draai niet. West Ham United eindigde op een teleurstellende 16e plaats en de Fransman vond maar 14 keer de weg naar de netten. Haller werd een flop genoemd in de Engelse pers. Hij was nog maar een schim van wat hij ooit was bij Eintracht Frankfurt. Maar toen kwam Ajax met de verlossing. In de winter van 2020 legden de Amsterdammers 22 miljoen euro op tafel, opnieuw een clubrecord voor Haller. Hoe graag ze hem er ook bij hadden in Amsterdam, begon zijn carrière daar niet al te goed. Door een administratief foutje werd Haller namelijk niet opgenomen in de kern voor de Europa League. Daarin werd Ajax in de kwartfinales uitgeschakeld door AS Roma. Een ferme streep door de rekening en meteen ook de reden waarom we Haller pas dit seizoen ook Europees zien schitteren.Met 32 goals in 44 wedstrijden voor Ajax is Haller ondertussen van onschatbare waarde geworden voor de Nederlandse recordkampioen. Maar kan hij nog een stap hogerop zetten? In Nederland zijn de meningen verdeeld, maar als topschutter van de Champions League zijn automatisch veel clubs geïnteresseerd. Misschien kan hij er dit seizoen nog een recordje bij doen om zich helemaal te bewijzen: dat van de meeste goals in één CL-seizoen. Dat staat momenteel op naam van Cristiano Ronaldo met 17 goals, maar met een Haller in de vorm van zijn leven weet je maar nooit.