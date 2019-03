Wie is Serie A-sensatie Krzysztof Piatek?

Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Als een turbo raast de Poolse spits Krzysztof Piatek (23) in zijn eerste seizoen door de Serie A.

Op 10 december wandelen Krzysztof Piatek en zijn vriendin Paulina Procyk door het centrum van Milaan. De spits van Genoa, de oudste club van Italië, is aan zijn eerste maanden in Italië toe en ontdekt niet alleen de voetbalstadions, maar ook de toeristische troeven van zijn nieuw voetballand. Op het plein voor de Milanese kathedraal klampt het Poolse koppel een toevallige voorbijganger aan om een foto van hen te nemen met de beroemde Duomo op de achtergrond. Het beeld siert op maandag 21 januari de voorpagina van de Milanese sportkrant 'La Gazzetta dello Sport', met als titel: ' Piatek: I love Milan.' Opvallend is hoe anoniem ze op de foto staan, niet aangestaard door de andere bezoekers. Het zou nu niet meer mogelijk zijn.

...