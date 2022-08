Union moet zich vanavond tegen Rangers zien te plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League. Voor die stunt kijkt het onder meer naar Simon Adingra, de man die de Jupiler Pro League bij storm neemt. Maar wie is de jonge Ivoriaan?

Twaalf doelpunten en vier assists. Daar was Adingra goed voor in de Deense competitie. Statistieken die hij meteen kracht bij zette tijdens zijn debuut voor Union. In een wedstrijd waar Union nauwelijks gevaarlijk was en tegen een troosteloze 1-0-achterstand aankeek ontbond hij in minuut 71 zijn duivels. Een heerlijke poort bij Konaté, gevolgd twee kapbewegingen waarmee hij de verdedigers helemaal het bos in stuurde om vervolgens de bal fenomenaal in de verste hoek te knallen. Paal binnen, niet te pakken. Brighton kocht de Ivoriaanse winger deze zomer voor 8 miljoen en stalde hem onmiddellijk bij Union, zoals dat vorig seizoen ook al gebeurde met Kacper Kozlowski en Kaoru Mitoma. Daarmee is hij de 'duurste' speler die Union in haar selectie heeft zitten. Met Undav en Mitoma verloor Union nog twee cruciale spelers in de aanval aan de Engelse Seagulls, maar dat verlies moet Adingra met zijn creativiteit en neus voor de goal opvullen.Adingra genoot zijn opleiding bij de Right To Dream-academy in Ghana. Een jeugdopleiding die eind jaren 1990 werd opgericht door Manchester United-scout Tom Vernon en ondertussen een gerenommeerde opleidingsschool is in heel West-Afrika. Right To Dream leverde al 114 profspelers af, die over heel de wereld actief zijn. Voorbeelden zijn Kamaldeen Sulemana van Rennes, Mohammed Kudus van Ajax en Kamal Sowah, de duurste aankoop ooit van Club Brugge die er ook al een (kort) Engels avontuur op heeft zitten bij Leicester.En zo ook dus Simon Adingra, die vervolgens bij Nordsjælland terecht kwam en snel overtuigde. Zo scoorde hij bij zijn debuut, die hij op de bank moest beginnen, meteen de gelijkmaker tegen topploeg Kopenhagen. Daarna werd hij snel een vaste waarde in de aanval bij de Deense ploeg. Het feit dat hij vanuit de Deense competitie door een Premier Leagueploeg als Brighton werd opgepikt, zegt genoeg over zijn kwaliteiten. Zijn ploegmaats zijn ook enthousiast. Verschillende spelers lieten zich de afgelopen weken erg positief uit over hun nieuwe aanvaller. Zo zei doelman Anthony Moris dat hij opgelucht was niet de enige doelman te zijn die zijn geplaatste ballen niet kon pakken en omschreef Dante Vanzeir hem als 'een type dat we nodig hebben in de ploeg'. Karel Geeraerts is ook fan, maar laat blijken niet te veel druk te willen zetten op de jonge speler. Tegen Het Laatste Nieuws vertelde hij dat hij in Adingra zeker een potentiële JPL-smaakmaker ziet, maar dat we niet mogen vergeten dat hij nog maar 20 is. Geeraerts is op zijn hoede en wil de speler niet te vroeg 'opbranden'. Dat Adingra al van enorm grote waarde is voor Union vertelt ook zijn afwezigheid afgelopen weekend tegen KV Mechelen. De Ivoriaan zat 90 minuten op de bank, zodat hij dinsdagavond uitgerust voor de dag zou kunnen komen tegen Rangers in de voorlaatste voorronde van de Champions League. Na de 2-0-overwinning vorige week gaan de Brusselaars in het Ibrox Stadium op zoek naar een plaatsje in de play-offronde. In een kolkend stadion kan Adingra nogmaals van zich laten horen. Beukt hij de deur naar de Champions League open?