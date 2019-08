Met vijf doelpunten in drie wedstrijden voert hij de topschutterstand aan in de Premier League. Maar van waar komt de Finse spits Teemu Pukki plots?

Ijskoud bleef z'n blik, zelfs na een doelpunt en een assist tegen Chelsea. Het zal in zijn Finse natuur zitten, maar Teemu Pukki zorgde bijna eigenhandig voor een verrassend gelijkspel van promovendus Norwich City. Iets wat hij vorig seizoen eigenlijk al deed in de Championship: beslissend zijn. Het leverde hen een plekje in de Premier League op aan het einde van de rit.

...